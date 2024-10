Die Covestro-Aktie zeigte sich am Donnerstag weitgehend unverändert und notierte am XETRA-Handel bei 58,28 EUR. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf blieb der Kurs nahe am 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit über 23 Prozent, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hindeutet.

Verschiebungen bei Großaktionären

Interessante Bewegungen gab es bei den Großaktionären. Während Barclays PLC seinen Anteil auf 5,01 Prozent erhöhte, reduzierte die DWS Investment GmbH ihre Beteiligung auf 2,75 Prozent. Diese Veränderungen könnten die weitere Kursentwicklung beeinflussen, wobei Analysten das durchschnittliche Kursziel weiterhin bei etwa 58 EUR sehen.

