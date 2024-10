San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Neue Supermicro-Systeme ermöglichen Kunden die Aufrüstung und Konsolidierung von Rechenzentren für KI-WorkloadsSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt die Einführung einer neuen Serie von Servern, GPU-beschleunigten Systemen und Storage-Servern an, die mit AMD EPYC Prozessoren der Serie 9005 und AMD Instinct MI325X GPUs ausgestattet sind. Die neue H14-Produktlinie ist eine der umfangreichsten Server-Familien der Branche. Sie umfasst Supermicros Hyper-Systeme, die Twin-Multi-Node-Server und AI-Inferencing-GPU-Systeme, die alle mit Luft- oder Flüssigkeitskühlung erhältlich sind. Die neue "Zen5"-Prozessorkernarchitektur implementiert AVX-512-Vektorbefehle mit vollem Datenpfad für CPU-basierte KI-Inferenz und bietet 17 % mehr Befehle pro Zyklus (IPC) als der vorherige EPYC-Prozessor der vierten Generation, was mehr Leistung pro Core ermöglicht.Die neue H14-Familie von Supermicro verwendet die neuesten AMD EPYC-Prozessoren der 5. Generation, die bis zu 192 Cores pro CPU mit bis zu 500 W TDP (Thermal Design Power) ermöglichen. Supermicro hat neue H14-Systeme entwickelt, darunter die Hyper- und FlexTwin-Systeme, die den höheren thermischen Anforderungen gerecht werden können. Die H14-Familie umfasst außerdem drei Systeme für KI-Trainings- und Inferenz-Workloads, die bis zu 10 GPUs unterstützen und die AMD EPYC 9005 Series CPU als Host-Prozessor sowie zwei Systeme, die die AMD Instinct MI325X GPU unterstützen."Die H14-Server von Supermicro haben eine 2,44-fach schnellere SPECrate®2017_fp_base performance1 mit der EPYC 9005 64-Core-CPU im Vergleich zu den H11-Systemen von Supermicro mit den CPUs der zweiten Generation der EPYC 7002-Serie", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Diese signifikante Leistungsverbesserung ermöglicht es Kunden, ihre Rechenzentren energieeffizienter zu gestalten, indem sie den gesamten Platzbedarf des Rechenzentrums um mindestens zwei Drittel reduzieren2 und gleichzeitig neue KI-Verarbeitungsfunktionen hinzufügen. Die H14-Serverfamilie bietet die höchste Leistung, Dichte und Energieeffizienz, die durch Supermicros Flüssigkeits- und Luftkühlungsoptionen, die große Auswahl an Systemdesigns und die bewährten Building Block Solutions verfügbar ist."Für weitere Informationen über die Supermicro H14 Produktfamilie besuchen Sie bitte unsere Website: www.supermicro.com/aplus"Supermicro hat es mit seinen "Building Block Solutions" geschafft, in einer Vielzahl von überzeugenden Systemdesigns durchgängig Time-to-Market-Lösungen auf Basis von AMD zu liefern", sagte Forrest Norrod, Executive Vice President und General Manager, Data Center Solutions Group, AMD. "Unsere Zusammenarbeit mit Supermicro, zusammen mit deren hauseigene Konstruktions- und Fertigungskapazitäten auf der ganzen Welt, kombiniert mit deren Rack-Scale-Integrationsfähigkeit für luft- und flüssigkeitsgekühlte Systeme, ermöglicht es Kunden jeder Größenordnung, Time-to-Value aus AMD EPYC CPUs und Instinct GPUs zu generieren."Supermicro's H14 Server-Lineup besteht aus den folgenden Produktfamilien:Hyper - Supermicros Flaggschiff unter den Unternehmensservern unterstützt die maximale Leistung von zwei EPYC 9005 CPUs mit bis zu 192 Cores pro CPU bei 500W und bis zu 9TB Speicher in 24 DIMM-Steckplätzen. Entweder mit einem 1U-Gehäuse mit bis zu 12 2,5"-NVMe/SATA-Schächten oder ein 2U-Gehäuse mit bis zu 24 2,5"-NVMe/SATA-Schächten. Das fortschrittliche Kühlungsdesign des Hyper bietet Platz für die leistungsstärksten CPUs für den Einsatz in anspruchsvollen KI-Inferenz-, Unternehmens- oder Cloud-Workloads.CloudDC - Dieses vielseitige System ist für den Einsatz in Cloud-Rechenzentren optimiert und verfügt über eine einzelne EPYC 9005 CPU mit bis zu 12 2,5"-NVMe/SATA-Laufwerksschächte in einem 1U-Gehäuse. Es wurde unter Verwendung der OCP (Open Compute Platform) DC-MHS-Spezifikation (Data Center Modular Hardware System) entwickelt, die die Kompatibilität mit OCP-Standards gewährleistet.GrandTwin - GrandTwin ist eine 4-Knoten-Rechenplattform mit einer einzigen EPYC 9005 CPU in einem sehr dichten 2U-Formfaktor. Dieses System wird häufig in Multi-Server-Cluster-Anwendungen wie Objektspeicherung, Virtualisierung und HPC-Anwendungen eingesetzt.FlexTwin - FlexTwin ist ein 2U 4-Knoten-Hochleistungs-Rechnersystem mit hoher Dichte und zwei EPYC 9005 CPUs pro Knoten. Die fortschrittliche Flüssigkeitskühlung sorgt für eine hohe Energieeffizienz und ermöglicht den Betrieb der leistungsstärksten EPYC 9005 CPUs für den Einsatz in HPC, EDA und anderen anspruchsvollen Workloads.5U GPU System - Supermicros EPYC CPU-basiertes 5U PCIe GPU System unterstützt bis zu 10 Double-Width Beschleuniger für Design- und Visualisierungsanwendungen.4U GPU System (flüssigkeitsgekühlt) - Diese hochdichte EPYC CPU-basierte 8-Wege-Beschleunigerplattform unterstützt OAM-Beschleuniger im kompaktesten 4U-Formfaktor mit fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung. Sie ist für leistungsstarke KI- und HPC-Anwendungen konzipiert.8U GPU System - Dieses 8-Wege-Beschleunigungssystem verwendet die AMD Instinct MI325X GPU zusammen mit der EPYC 9005 CPU für umfangreiches LLM KI-Training. Das 8U-Gehäuse ermöglicht den Einsatz in jedem luftgekühlten Rechenzentrum.Supermicro H14 Produkte mit AMD EPYC CPUs sind ab heute für Kundentests über Supermicros JumpStart Programm verfügbar.Supermicro wird die neuen H14-Lösungen auf dem AMD Advancing AI Day am 10. Oktober 2024 im San Francisco Moscone Center vorstellen.1SPECrate®2017_fp_base of 485 using the Supermicro A+ Server 2023US-TR4 and two AMD EPYC 7702 64 core CPUs abgerufen am 2. Oktober 2024) verglichen mit SPECrate®2017_fp_base von 1670 unter Verwendung des Supermicro AS-2126HS-TN und zwei AMD EPYC 9555 64-Core-CPUs. Die Ergebnisse des AS-2126HS-TN mit der 9555 CPU werden am 10. Oktober 2024 auf www.spec.org/cpu2017/results veröffentlicht.2Basierend auf dem SPECrate®2017_fp_base-Vergleich in Fußnote (1) beträgt die Verringerung der Anzahl der Systeme mit dem AS-2126HS-TN mit der 9555-CPU gegenüber dem 2023US-TR4 mit der 7702-CPU 70,9 %.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und bietet unseren globalen Kunden Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihr Workload und ihre Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.AMD, das AMD Pfeil-Logo, AMD Instinct, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen nur zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527926/Supermicro_H14_Family.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527923/Supermicro_AS_8126GS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527924/Supermicro_AS_1116CS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527925/Supermicro_AS_2116GT.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527927/Supermicro_AS_2126HS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527928/Supermicro_AS_5126GS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527929/Supermicro_AS_4125GS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527930/Supermicro_AS_2126FT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5884886