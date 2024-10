Die S&T AG, besser bekannt unter ihrem Markennamen Kontron, verzeichnete am heutigen Handelstag einen bemerkenswerten Kursanstieg. Im XETRA-Handel kletterte die Aktie um 2,0 Prozent auf 16,84 Euro, wobei das Tageshoch bei 17,00 Euro lag. Dies stellt eine positive Entwicklung dar, insbesondere angesichts der allgemeinen Zurückhaltung am Markt. Der Umsatz belief sich auf 68.122 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz des aktuellen Kursanstiegs sehen Experten noch Luft nach oben. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 29,88 Euro prognostizieren Analysten ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Kontron-Aktie. Diese optimistische Einschätzung wird durch die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens gestützt. Im letzten Quartal konnte Kontron einen Umsatzsprung von 49,65 Prozent auf 423,83 Millionen Euro verbuchen, während der Gewinn pro Aktie von 0,30 auf 0,35 Euro stieg. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn je Aktie von 1,51 Euro.

S&T Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...