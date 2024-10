EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.11.2024 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



11.10.2024 / 15:25 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Borussia Dortmund GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien Dortmund ISIN: DE0005493092

WKN: 549309 Berichtigung der am 7. Oktober 2024 veröffentlichten

Einladung zur Hauptversammlung am 25. November 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 7. Oktober 2024 hat die persönlich haftende Gesellschafterin die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Montag, den 25. November 2024, um 11:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit - MEZ) einberufen. Dabei ist in Abschnitt I. bei Punkt 2 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns) ein Schreibversehen im dort abgedruckten Beschlussvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrates dahingehend aufgetreten, dass aus dem im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 37.857.162,45 nicht - wie abgedruckt - ein Teilbetrag in Höhe von EUR 6.622.639,00, sondern - berichtigt - in Höhe von EUR 6.622.639,20 zur Ausschüttung an die Kommanditaktionäre verwendet werden soll. Dementsprechend wird der berichtigte Beschlussvorschlag von persönlich haftender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu Punkt 2 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns) wie folgt bekannt gemacht: Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Der im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 37.857.162,45 wird wie folgt verwendet: - Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 6.622.639,20 wird zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigte Stückaktie an die Kommanditaktionäre verwendet. - Der verbleibende Teilbetrag in Höhe von EUR 31.234.523,25 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Im Übrigen bleibt die am 7. Oktober 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung der Einberufung zu unserer eingangs genannten Hauptversammlung (einschließlich aller sonstigen Ausführungen zu Punkt 2 der Tagesordnung) unverändert.

Dortmund, im Oktober 2024 Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

als persönlich haftende Gesellschafterin Hans-Joachim Watzke Thomas Treß Carsten Cramer Lars Ricken - Geschäftsführer -





11.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com