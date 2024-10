Paris (www.anleihencheck.de) - Die Neuseeländische Zentralbank senkte am Mittwoch den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent und traf damit die Erwartung der meisten Ökonomen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es sei die zweite Zinssenkung gewesen, nachdem die Notenbank im August die Zinswende mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte eingeläutet habe. Womit hingegen wohl nur die wenigsten Auguren gerechnet hätten: Die Währungshüter hätten erklärt, dass ihre Geldpolitik zu restriktiv sei, obwohl die Inflation zum Zielwert zurückgekehrt sei. Die Devisenmärkte hätten dies als Signal für weitere Zinssenkungen interpretiert - und hätten den Neuseeland-Dollar unter Druck gebracht: Der Euro habe binnen weniger Stunden von 1,79 auf knapp 1,81 Neuseeland-Dollar aufgewertet. Seit Beginn dieses Jahres belaufe sich die Abwertung der im Fachjargon Kiwi genannten Währung damit auf rund 3 Prozent. ...

