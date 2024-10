Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflations- und Konjunkturdaten sprechen für eine Senkung des EZB-Einlagensatzes im Oktober auf 3,25%, so die Analysten der Helaba.Eine weitere Zinssenkung im Dezember sei aber keineswegs ausgemacht.Der deutliche Rückgang der Inflation im Euroraum auf 1,8% im September eröffne der EZB Spielraum für eine weitere Lockerung bei der Sitzung des Rats Mitte Oktober in Ljubljana. Nachdem die Inflationsrate erstmals seit mehr als drei Jahren wieder unter die magische Marke von 2% gefallen sei, deuteten die Markterwartungen und Kommentare von EZB-Vertretern eindeutig in diese Richtung. ...

