Der Lkw-Ladeanbieter Milence hat sein viertes Lade-Hub in Europa eröffnet, und zwar im schwedischen Varberg. Es ist der erste von insgesamt zehn Ladeparks, die Milence derzeit in Schweden errichtet. 2022 mit einer Finanzierung von 500 Millionen Euro durch Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group gegründet, nimmt Milence nun immer mehr Fahrt auf. Gab es lange nur Ankündigungen von geplanten Standorten, so gesellt sich der neue Ladepark in Schweden ...

