Mainz (ots) -Anlässlich der Frankfurter Buchmesse präsentiert das ZDF gleich zwei neue Ausgaben des "Literarischen Quartetts". Am Freitag, 11. Oktober 2024, debattiert Thea Dorn mit ihren prominenten Gästen über aktuelle Neuerscheinungen von Ruth-Maria Thomas, Martina Hefter, David Wagner und Sebastian Barry. Eine Woche später, am Freitag, 18. Oktober 2024, lädt Thea Dorn drei Literaturbegeisterte im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ein, im "Literarischen Quartett spezial - U21" ihre aktuellen Lieblingsbücher vorzustellen."Das Literarische Quartett"am Freitag, 11. Oktober 2024, ab 10 Uhr in der ZDFmediathek und um 23.30 Uhr im ZDFGäste sind die Literaturkritikerin und Schriftstellerin Katrin Schumacher, der Schriftsteller Lukas Rietzschel sowie der Schriftsteller und Literaturchef der Wochenzeitung "Die Zeit" Adam Soboczynski.Gemeinsam mit Thea Dorn diskutieren sie über:Ruth-Maria Thomas\u2032 literarisches Debüt "Die schönste Version", das es auf Anhieb auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2024 geschafft hat. Der Roman erzählt von Jella und Yannick, von einer schmerzhaften Liebe, vom Frausein, von Begierden und Abgründen.Martina Hefters Werk "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" taucht ein in das Leben von Juno, die tagsüber ihren kranken Mann pflegt und nachts im Internet chattet. Sie flüchtet sich in ein Spiel mit fremden Männern, die selbst nur spielen wollen. Der ebenso leichtfüßige wie tiefgründige Roman steht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2024.David Wagner erzählt in "Verkin" vom bewegten Leben einer türkisch-armenischen Frau und von der komplizierten türkisch-armenischen Geschichte.Sebastian Barry gilt als einer der bedeutendsten britisch-irischen Autoren. Im Oktober erscheint sein Roman "Jenseits aller Zeit" über den Kriminalbeamten Tom Kettle, der nach vierzig Jahren Dienst seinen Ruhestand genießen möchte. Dann aber befragen ihn zwei ehemalige Kollegen zu einem alten Mordfall.Das "Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet."Das Literarische Quartett spezial - U21"am Freitag, 18. Oktober 2024, um 00.30 Uhr im ZDF und ab Samstag, 19. Oktober, 10 Uhr in der ZDFmediathekDas ZDF hat drei junge Literaturbegeisterte eingeladen, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat mit Gastgeberin Thea Dorn Platz zu nehmen. Ausgewählt wurden die drei Teilnehmerinnen in einem mehrstufigen Casting, zu dem die Redaktion gemeinsam mit der Wochenzeitung "DIE ZEIT" aufgerufen hatte. Im Nachgang der Sendung erhalten sie die Chance, im Feuilleton der "ZEIT" eine Hospitanz zu absolvieren.Mit dabei sind: die 16-jährige Schülerin Clara Christ aus Suhl, die 18-jährige Schülerin Emilia Ebeling aus Darmstadt und die 17-jährige Schülerin Pauline Lätsch aus Jena. Zusammen mit Thea Dorn diskutieren sie über vier Romane:Rebecca F. Kuang berührt in "Yellowface" brisante Themen wie Rassismus, kulturelle Aneignung und die Dynamik von Debatten in den sozialen Medien. Der Roman erzählt von den Schriftstellerinnen June und Athena. Während man Athena für ihre Bücher feiert, wird June als Autorin nicht wahrgenommen. Als Athena bei einem Unfall stirbt, stiehlt June deren gerade vollendetes Manuskript.Jenny Hvals "Perlenbrauerei" handelt von Jo, die als Austauschstudentin in ein seltsames neues Land kommt, in dem sie zunächst keine Wohnung findet und auch keinen Anschluss - bis Carral sie bei sich aufnimmt. In einem alten Brauereigebäude ohne Wände werden Jos Sensibilität und alle ihre Sinne auf eine harte Probe gestellt, denn bald weiß sie nicht mehr zwischen sich und Carral zu unterscheiden.Domenico Müllensiefens "Schnall dich an, es geht los" spielt ineinem fiktiven Dorf in der Altmark. Hier in Jeetzenbeck, wo die Zugverbindung zur Außenwelt eingestellt werden soll und die Einfamilienhäuser am Ortsrand verfallen, träumt Marcel, der als Drehspießverkäufer am Bahnhof arbeitet, von seiner großen Liebe Steffi und von einem besseren Leben.Donatella Di Pietrantonio erzählt in ihrem mit dem Premio Strega ausgezeichneten Roman "Die zerbrechliche Zeit" von einer Familie in den Abruzzen und von einer düsteren Geschichte, die sich hier vor dreißig Jahren an einem Campingplatz ereignet hat.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Das Literarische Quartett" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fdasliterarischequartett%3F) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressefotos zu "Das Literarische Quartett Spezial - U21" erhalten Sie ab Donnerstag, den 17. Oktober 2024, als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fdasliterarischequartett%3F) (nach Login per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kultur/das-literarische-quartett).Hier finden Sie die Pressemitteilung zum gemeinsamen Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/gemeinsamer-auftritt-von-ard-zdf-und-3sat-auf-der-frankfurter-buchmesse).Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur (https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html) zur Verfügung stehen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5884929