WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 14. Oktober 2024 *** 02:00 SG/BIP 3. Quartal PROGNOSE: +2,0% gg Vq/+4,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,9% gg Vj *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Auftaktstatement zum Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs der Westbalkanstaaten, Berlin 10:00 DE/Club of Rome, Wuppertal Institut, Pk mit Vorschlägen für eine sozial gerechte Transformation, Berlin 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Gesprächsrunde auf der Regionenkonferenz 2024 zum Thema "Gewinnen mit Erneuerbaren: neue Chancen für ländliche Räume", Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:30 DE/SPD-Chefin Esken, Pk zum Abschluss der Klausur des SPD-Parteivorstandes 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin *** 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei World Health Summit, Berlin *** - CN/Außenhandel September Handelsbilanz PROGNOSE: +89,80 Mrd US-Dollar zuvor: +91,02 Mrd US-Dollar Exporte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +8,7% gg Vj Importe: +1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vj *** - AT/Opec-Ölmarktbericht Oktober - JP,US/Börsenfeiertag Japan, US-Anleihemarkt - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 3Q D I E N S T A G, 15. Oktober 2024 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Trading Update 3Q 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September *** 08:15 IN/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel-Teilnahme bei Konferenz der Reserve Bank of India zu "Central Banking at Crossroads" 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede und Übergabe der Ernennungs-Urkunden beim 10jährigen Jubiläum der Forschungsnetzwerke Energie, Berlin 09:45 DE/BDI-Präsident Russwurm, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Wirtschaftsweise Grimm, Reden und Diskussionsrunden auf dem BDI-Klimakongress, Berlin *** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht Oktober 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Feierliche Übergabe der ersten Klimaschutzverträge und anschließend Pk, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion August *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q 12:15 DE/DIW-Präsident Fratzscher, AWO-Präsident Groß, Pk zu einer Studie über soziale Ungerechtigkeit staatlicher Familientransfers, Berlin *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Grußwort und Gespräch beim 3. Deutschen Klimatag 2024, Berlin *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Jahreskonferenz der Initiative Chef:innensache, Potsdam 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, Paneldiskussion bei "Festival für Finanzbildung", Berlin 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q *** 19:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede bei Veranstaltung zu Exploring Careers in Economics 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate 19:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q *** - CN/People's Bank of China, Entscheidung für Kredite an Banken aus der Medium-term Lending Facilty (MLF) - EU/Frist für Einreichung von Haushaltsentwürfen läuft ab M I T T W O C H, 16. Oktober 2024 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 12:20 IT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung in der Bocconi-Universität 13:00 DE/Bundestag, Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zum EU-Gipfel, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 18:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede anlässlich des 150. Jubiläums der Brenntag SE, Essen *** 20:40 SI/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Banka Slovenije 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Capital Markets Day D O N N E R S T A G, 17. Oktober 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Umsatz 3Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:45 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 15:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Diskussion beim Symposium zur grünen Industriepolitik der europäischen Union der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 16:00 US/Lagerbestände August *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 16:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf der 3. Kiel-CEPR Konferenz zur Geowirtschaft, Berlin *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q - BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an EU-Gipfel und Euro-Gipfel, Brüssel F R E I T A G, 18. Oktober 2024 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise September *** 04:00 CN/BIP 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Baugenehmigungen September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz August *** 10:00 EU/EZB, Survey of Professional Forecasters 11:00 DE/IG Metall Mitte, Zweite Tarifverhandlung mit Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September - BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an EU-Gipfel und Euro-Gipfel, Brüssel - EU/S&P, Ratingüberprüfung Griechenland - EU/S&P, Ratingüberprüfung Großbritannien - EU/S&P, Ratingüberprüfung Italien S A M S T A G, 19. Oktober 2024 - TR/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit türkischem Staatspräsidenten Erdogan, Istanbul ===

