DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. Oktober (43. KW)

=== M O N T A G, 21. Oktober 2024 07:35 FR/Forvia SE, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September *** 10:00 EU/EZB, Survey of Monetary Analysts *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 18:30 DE/Metro AG, Trading Statement 4Q *** - CN/People's Bank of China, Festlegung der Leitzinsen für Unternehmenskredite (Loan Prime Rate - LPR) *** - US/Jahrestagung von IWF und Weltbank - DE/Bundeskanzler Scholz, Bundesdigitalminister Wissing, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Digital-Gipfel, Frankfurt D I E N S T A G, 22. Oktober 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Steuereinnahmen September, Berlin 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 09:35 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Deutschen Arbeitgebertag, Berlin *** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q 10:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Wirtschaftswaise Grimm, Interview und Panel auf dem Deutschen Arbeitgebertag, Berlin *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2023 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 3Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q *** - US/Bloomberg Global Regulatory Forum mit EZB-Ratsmitgliedern Knot und Holzmann, BoE-Gouverneur Bailey und SEC-Chef Gensler - DE/Bundeskanzler Scholz, Bundesdigitalminister Wissing, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Digital-Gipfel, Frankfurt M I T T W O C H, 23. Oktober 2024 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 3Q *** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 3Q *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q - US/G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure - CH/Givaudan SA, Capital Markets Day D O N N E R S T A G, 24. Oktober 2024 *** 01:00 KR/BIP 3. Quartal 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 9 Monate (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 16:00 US/Neubauverkäufe September *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q *** - DE/Bundesfinanzministerium, Ergebnisse der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen F R E I T A G, 25. Oktober 2024 *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober *** - US/Treffen des IWF-Lenkungsausschusses ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.