Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- "Winter in Saudi" läuft von jetzt an bis März 2025. Das Programm umfasst mehr als 1.000 Aktivitäten und Erlebnisse sowie 500 Sonderangebote, durch die die Welt an einem Ort zusammengebracht wird.- Wichtige jährliche Veranstaltungshighlights wie die Riyadh Season, AlUla Festival und Veranstaltungen, Diriyah Season und MDLBEAST kehren mit Spannung erwartet zurück und versprechen, größer und besser als je zuvor zu werden. Sie laden Besucher ein, die Faszination der Wintersaison in Saudi-Arabien zu erleben.- Der saudische Winter bietet in diesem Jahr noch mehr einzigarte Angebote, von einer Harry-Potter-Experience bis hin zu großen Box- und Fußballspielen, dem Formel 1 Saudi-Arabien Grand Prix und der Dakar-Rallye.Die nationale Tourismusmarke Saudi-Arabiens, "Saudi, Welcome to Arabia" (https://www.visitsaudi.com/en), kündigt "Where Winter Lights Up" an - die zweite Phase der ikonischen globalen saudischen Tourismuskampagne "This Land is Calling" (https://www.youtube.com/watch?v=R6D7jQI4BD0). Einen tollen Eindruck erhalten Sie in diesem Video (https://lion.box.com/s/fi67f07h44f0dlixoz45ut47bmgfy288)."Where Winter Lights Up" lädt Reisende aus aller Welt dazu ein, in dieser Wintersaison die Legenden und Wunder Saudi-Arabiens zu entdecken, und ist eine Einladung zu einer Entdeckungsreise. Dabei werden mehrere Reiseziele vorgestellt, darunter Riad, Dschidda, Al-Ula und das Rote Meer. Der Veranstaltungskalender läuft von Oktober 2024 bis zum Ende des ersten Quartals 2025.Saudi-Arabien lockt mit Wundern auf Schritt und Tritt - von energiegeladenen Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen bis hin zu Kultur und Tradition. Der Veranstaltungskalender Saudi-Arabiens bringt in dieser Saison die Welt zusammen, um einen magischen Winter zu genießen, in dem die einzigartige Gastfreundschaft des Landes für jeden spürbar ist und den wahren Geist des saudischen Volkes zum Ausdruck bringt.Entfliehen Sie der Kälte und genießen Sie Sonne, Meer und faszinierende Veranstaltungen, während Sie die Großzügigkeit, Freude und Abenteuer erleben, die für Saudi-Arabien so typisch sind. Saudi-Arabien ist ein immer beliebteres Reiseziel für diejenigen, die authentische, besondere Erfahrungen suchen. Die weite Landschaft, das vielfältige Terrain sowie die menschlichen und natürlichen Wunder Saudi-Arabiens warten darauf, erkundet zu werden.Vom klaren, türkisfarbenen Wasser des Roten Meeres (https://www.visitsaudi.com/en/destinations/the-red-sea/attraction/nujuma-ritz-carlton-reserve) über die pulsierende Hauptstadt Riad (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh)bis hin zu den kosmopolitischen Küstenstädten Dschidda (https://www.visitsaudi.com/en/jeddah) und King Abdullah Economic City (https://www.visitsaudi.com/en/kaec) - folgen Sie der Sonne nach Saudi-Arabien und nehmen Sie an den lang erwarteten Highlights wie Riyadh Season (https://www.visitsaudi.com/en/seasons/riyadh-season), AlUla Moments (https://www.experiencealula.com/en/whats-on/alula-moments?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=cn~alulanewalwayson_ch~search_mk~sa_&utm_term=ag~alulanewalwayson_mk~sa_lg~en_&utm_content=alulamomentsbrandexact&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6oi4BhD1ARIsAL6pox2yT4P9dgDAfcmsFufOb6FD5RUq_RWsFQlMRbkKWvIScwKSlD1k9skaAqq_EALw_wcB), Jeddah Calendar, Diriyah Season (https://www.visitsaudi.com/en/seasons/diriyah-season#:~:text=Diriyah%20Season%20is%20an%20annual,hundreds%20of%20events%20and%20experiences.), Dakar Rally (https://www.dakar.com/en/the-competitors/practical-guide), Fontana Circus (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/fontana-circus-in-riyadh) und MDLBEAST (https://www.visitsaudi.com/en/seasons/riyadh-season) teil, und der guten Stimmung mitreißen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.In dieser Saison kehren jährliche Veranstaltungen in den ständig wachsenden Kalender Saudi-Arabiens zurück, darunter die Riyadh Season (https://www.visitsaudi.com/en/seasons/riyadh-season), eine der größten Winterunterhaltungsveranstaltungen der Welt in der pulsierenden Hauptstadt. Besuchen Sie die Boulevard Riad City (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/boulevard-riyadh-city) und den Boulevard World (https://riyadhseason.com/en-US/zone/boulevard-world), wo Sie eine neue, 25.000 Quadratmeter große Harry Potter Experience finden - die erste ihrer Art in der Hauptstadt und ein Muss für Kinder jeden Alters. Zu den weiteren Sportereignissen der Riyadh Season gehört der Kampf um den Schwergewichts-Weltmeistertitel zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk am 21. Dezember in der Kingdom Arena.Beleben Sie den Winter und genießen Sie eine Vielzahl von Gerichten aus aller Welt in exklusiven Restaurants auf der Bujairi Terrace (https://www.diriyah.sa/en/dine) in Diriyya, darunter Maiz, wo Sie traditionelle saudische Gerichte wie Kabsa und eine Live-Station zur Herstellung von saudischem Brot finden. Feiern Sie das reiche Najdi-Erbe und den dynamischen Geist des Landes, während Sie seine neuen Reiseziele und luxuriösen neuen Hotels entdecken.Vom 8. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 haben Besucher die Möglichkeit, das Ancient Kingdoms Festival (https://www.experiencealula.com/en/whats-on/festivals/ancient-kingdoms-festival?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=cn%7Ealulanewalwayson_ch%7Esearch_mk%7Esa_&utm_content=alulamomentsbrandphrase&utm_term=ag%7Ealulanewalwayson_mk%7Esa_lg%7Een_&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfDf8L1c4m_jbq4grdIo1ZOR6jo2ConcEgoFGVpJv6B5KBHa72gvu9saAhzKEALw_wcB) in AlUla zu besuchen. Im Rahmen des Festivals wird die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe der Region mit immersiven Erlebnissen wie Live-Auftritten, Kunstinstallationen und kulinarischen Köstlichkeiten gefeiert. Das AlUla Wellness Festival (https://www.experiencealula.com/en/whats-on/festivals/alula-wellness-festival?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=cn%7Ealulanewalwayson_ch%7Esearch_mk%7Esa_&utm_content=alulamomentsbrandphrase&utm_term=ag%7Ealulanewalwayson_mk%7Esa_lg%7Een_&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfDf8L1c4m_jbq4grdIo1ZOR6jo2ConcEgoFGVpJv6B5KBHa72gvu9saAhzKEALw_wcB) findet vom 18. bis 20. Januar 2025 statt. Im Fokus stehen ganzheitliches Wohlbefinden und Achtsamkeit. Es werden Workshops, Fitnesskurse und Wellness-Retreats angeboten, sodass eine erholsame Auszeit vor der atemberaubenden Kulisse der Landschaften AlUlas möglich ist. Des Weiteren ist für den 1. März 2025 die Veranstaltung "All Day I Dream (https://www.experiencealula.com/en/things-to-do/experiences/all-day-i-dream?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=cn%7Ealulanewalwayson_ch%7Esearch_mk%7Esa_&utm_content=alulamomentsbrandphrase&utm_term=ag%7Ealulanewalwayson_mk%7Esa_lg%7Een_&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfDf8L1c4m_jbq4grdIo1ZOR6jo2ConcEgoFGVpJv6B5KBHa72gvu9saAhzKEALw_wcB)" geplant, die einen magischen Tag voller Musik, Kunst und Gemeinschaft verspricht.Die saudische Küste am Roten Meer ist der perfekte Ort, um dem grauen Himmel zu entfliehen. Es gibt zahlreiche neue Luxushotels von Weltklasse, darunter auf den neu eröffneten Ummahat-Inseln, die nur mit dem Wasserflugzeug oder einem gecharterten Boot erreichbar sind. Zu den Hotels auf den Ummahat-Inseln zählt das St. Regis Red Sea Resort (https://www.visitsaudi.com/en/destinations/the-red-sea/attraction/the-st-regis-red-sea-resort) und Nujuma (https://www.visitsaudi.com/en/destinations/the-red-sea/attraction/nujuma-ritz-carlton-reserve), das erste Ritz-Carlton Reserve im Nahen Osten. Außerdem wird das luxuriöse NEOM-Resort Sindalah (https://www.neom.com/en-us/regions/sindalah) in diesem Jahr seine Türen für Gäste öffnen.In diesem Jahr gibt es mehr ikonische Tourismusangebote und immersive Erlebnisse als je zuvor, darunter Aktivitäten wie ruhige Wellness-Retreats (https://www.visitsaudi.com/en/stories/wellness-vacation), Sternbeobachtung (https://www.visitsaudi.com/en/stories/saudi-stargazing) und Strandreiten (https://book.visitsaudi.com/sa-en/experiences/jeddah/Entertainment/beach-horse-riding-experience-in-jeddah-) sowie Programmpunkte für Abenteuerlustige wie Heritage Diving (https://www.visitredsea.com/en/experiences), WingSUP (https://www.visitredsea.com/en/experiences) (Paddleboarding und Kitesurfen) und das Erlebnis Bayada Island Snorkeling Boat Trip (https://book.visitsaudi.com/sa-en/experiences/jeddah/Entertainment/enjoy-snorkeling-in-bayada-island). Es gibt für jeden Reisenden etwas zu erleben, insbesondere da Saudi-Arabien am Roten Meer nun das erste Reiseziel des Landes ist, dessen Tauchzentren als erste PADI Adaptive Dive Centers zertifiziert wurden.Zu den Höhepunkten des Winterprogramms gehören Outdoor-Abenteuer am saudischen Roten Meer, wo Reisende sich in der Sonne aalen und Wassersportaktivitäten genießen können. Besuchen Sie Riads At-Turaif (https://www.visitsaudi.com/en/diriyah/attractions/at-turaif), das 300 Jahre alte UNESCO-Weltkulturerbe in Diriyya, und das historische Dschidda (https://www.visitsaudi.com/en/jeddah/attractions/summer-night-adventures-in-al-balad), wo die Geschichte durch die Mauern der aufwendig erhaltenen UNESCO-geschützten Altstadt pulsiert. Und verpassen Sie nicht die Al-Ahsa-Oase (https://www.visitsaudi.com/en/al-ahsa), eine der größten natürlichen Oasen der Welt, die mit Dattelpalmenhainen und natürlichen Quellen einen beeindruckenden Anblick bietet.Im Herzen Arabiens gelegen, bietet Saudi-Arabien ein echtes Kulturerlebnis - entdecken Sie die berühmte Gastfreundschaft des Landes und treffen Sie die großzügigen Einheimischen bei einem Nachmittag in einem saudischen Haus in Riad (https://hihome.sa/en/experience/1137/saudi-home), machen Sie eine Zeitreise in einem 150 Jahre alten Hijazi-Haus (https://hihome.sa/en/experience/1284/step-into-a-150-year-old-hijazi-home) in Dschidda und lernen Sie, traditionelles Hijazi-Essen (https://hihome.sa/en/search?category_id=&check_in_date=&check_out_date=&city_id=36df65a1-846d-4919-8658-f1507d4f1c7b&experience_type_selected=experience&how_many_guest=&search=) zu kochen.Sportfans können sich auf globale Fußballturniere (https://www.visitsaudi.com/en/stories/football-in-saudi) wie den spanischen und den italienischen Fußballpokal freuen, die beide im Januar 2025 stattfinden, sowie auf den Formel 1 Saudi Arabien Grand Prix (https://www.visitsaudi.com/en/jeddah/attractions/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix) in Dschidda im April 2025.Die diesjährige Saison in Riad umfasst 14 schillernde Zonen in der ganzen Stadt, jede mit einzigartigen Attraktionen. Der Zoo von Riad, der Suwaidi-Park und der Souq Al Awaleen können kostenlos erkundet werden - für die anderen Zonen sind Eintrittskarten erforderlich, aber die Buchung ist einfach. (https://www.visitsaudi.com/en/campaigns/winter)- Boulevard City (geöffnet vom 28. Oktober von 16:00 bis 3:00 Uhr): Am 18. und 19. Oktober präsentiert Martin Lawrence (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/martin-lawrence-stand-up-comedy) Stand-up-Comedy Live-Auftritte. WWE Crown Jewel (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/wwe-crown-jewel) 2024 in Riad findet am Samstag, den 2. November, statt.- The Venue (geöffnet vom 28. Oktober von 16:00 bis 3:00 Uhr): Hier findet am vom 16., 17. und 19. Oktober das Six King Slam (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/wwe-crown-jewel) statt.- Boulevard World (ab 1. Januar rund um die Uhr geöffnet): Mehr als 300 Restaurants, Cafés und 1.400 Geschäfte. Erleben Sie kulturelle Hotspots aus aller Welt (https://riyadhseason.com/en-US/zone/boulevard-world).- BLVD Runway (geöffnet vom 28. Oktober von 16:00 bis 3:00 Uhr): Genießen Sie eine Mahlzeit in einem umgebauten Boeing 777-Flugzeug.- Wonder Garden (geöffnet vom 15. November von 16:00 bis 24:00 Uhr): Mit mehr als 60 Theateraufführungen und Spielen in einer magischen Gartenlandschaft.- Im Almuraba National Museum findet die Ausstellung "Christian Dior, Designer of Dreams" statt. (geöffnet vom 28. Oktober, 16:00 Uhr bis 3:00 Uhr): Entdecken Sie mehr als 500 im Archiv aufbewahrte Couture-Kleider des Modehauses.- The Kingdom Arena (geöffnet vom 28. Oktober, 17:00 Uhr bis 3:00 Uhr): Verpassen Sie nicht das Box-Event IV Crown Showdown (https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/riyadh-season-opening-ceremony-iv-crown-showdown-beterbiev-vs-bivol) am 12. Oktober.Saudi-Arabien und Deutschland sind in diesem Winter mehr denn je miteinander verbunden - die Visainitiativen wurden kontinuierlich weiterentwickelt und das eVisa-Programm umfasst nun 66 Länder, einschließlich Deutschland. Zudem wird ein kostenloses 96-Stunden-Stopover-Visum angeboten. eVisa-Anträge können sofort gestellt werden und Inhaber eines Schengen-, UK- oder US-Visums sowie Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union, Großbritannien oder den USA können eVisa beantragen.Seit dem 4. September 2024 fliegt die saudische Low-Cost-Airline Flynas zwischen Dschidda und Berlin mit drei Flügen pro Woche. Buchungen und weitere Informationen unter https://www.flynas.com/en-eu/home. Im Oktober 2024 folgt Eurowings mit zwei Direktverbindungen zwischen Köln/Berlin und Dschidda.Über "Saudi, Welcome to Arabia""Saudi, Welcome to Arabia" ist eine dynamische Verbrauchermarke, die sich dafür einsetzt, Saudi-Arabien mit der Welt zu teilen und Reisende einzuladen, das Land mit all seinen Vorzügen zu entdecken. "Saudi, Welcome to Arabia" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tourismusindustrie des Landes durch Aufklärungskampagnen zu fördern und Reisenden ein umfassendes Angebot an Informationen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit sie unvergessliche Reisen planen und genießen können. Als das am schnellsten wachsende Reiseziel der Welt ist Saudi-Arabien, das Herz Arabiens, das aufregendste neue Ganzjahresreiseziel.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2528186/Saudi_Tourism_Authority.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528189/Saudi_Tourism_Authority_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2528190/Saudi_Tourism_Authority_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2528236/Saudi_Riyadh_Season_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/saudi-tourism-startet-where-winter-lights-up-mit-einem-umfassenden-veranstaltungsprogramm-302274062.htmlPressekontakt:Sarah Ayache,+971 50 946 4175,sayache-c@sta.gov.saOriginal-Content von: Saudi Tourism Authority, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162271/5884952