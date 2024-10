Die PayPal-Aktie zeigt bemerkenswerte Resilienz inmitten turbulenter Marktbedingungen. Mit einem Anstieg von 1,3 Prozent auf 80,00 USD im NASDAQ-Handel demonstriert das Unternehmen seine Stärke. Besonders beeindruckend ist der Kontrast zum 52-Wochen-Tief von 50,26 USD, was einer Steigerung von 59,19 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung wird durch solide Finanzergebnisse untermauert, wobei der Umsatz im letzten Quartal um 8,40 Prozent auf 7,86 Milliarden USD anstieg und der Gewinn pro Aktie 1,08 USD erreichte.

Herausforderungen und Ausblick

Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt die Lage für PayPal herausfordernd. Experten wie das Analysehaus Bernstein haben ihre Kaufempfehlung zurückgezogen und das Kursziel gesenkt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für PayPal, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Dennoch sehen Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen erwarteten Gewinn von 4,42 USD je Aktie voraus, was auf ein anhaltendes Wachstumspotenzial hindeutet. Die kommenden Quartalszahlen, die für Ende Oktober erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens geben.

