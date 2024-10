T-Mobile US hat in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte hingelegt und sich längst als einer der führenden Telekommunikationsanbieter in den USA etabliert. Mit der starken Umsatzentwicklung und einer klaren Wachstumsstrategie ist die US-Tochter der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom. Mit dem richtigen Trade können Anleger jetzt fette Gewinne einstreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...