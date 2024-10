Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 11, 2024) - Darlene Gates, présidente et chef de la direction, MEG Energy Corp. (TSX: MEG) (« MEG » ou la « société »), s'est jointe à Rob Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner le 25e anniversaire de constitution en personne morale de la société, ses 15 ans d'inscription à la Bourse ainsi que l'inauguration d'un dividende trimestriel, payable le 15 octobre 2024.





MEG est une société énergétique qui se concentre sur la production thermique de pétrole in situ, dans la région de l'Athabasca, en Alberta. L'entreprise met en valeur des projets novateurs de récupération améliorée du pétrole qui mettent à contribution des méthodes de vapo-extraction en vue d'améliorer la récupération économique du pétrole. MEG transporte et vend du pétrole produit par méthode thermique (AWB) dans toute l'Amérique du Nord et à l'échelle internationale. MEG est membre de Pathways Alliance, un groupe composé des plus grands producteurs de sables bitumineux au Canada. Les actions ordinaires de MEG sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « MEG » (TSX: MEG). Pour en savoir plus, visitez www.megenergy.com.

