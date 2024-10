EQS-News: Dubai World Trade Centre (DWTC) / Schlagwort(e): Konferenz

Das Dubai World Trade Centre (DWTC) ( www.DWTC.com ) und der SuperBridge Council haben die Liste ihrer Hauptredner für die zweite Ausgabe des SuperBridge Summit 2024, der gleichzeitig mit Gitex Global stattfindet, bekanntgegeben. Der Gipfel wird am 15. und 16. Oktober im One&Only One Za'abeel Hotel (Dubai) abgehalten. Er wird die Zusammenarbeit und den Dialog über kritische globale Fragen fördern und soll als Inspiration und Anregung zu Innovationen für die nächste Generation der globalen Führungskräfte dienen.

Die Liste der Redner beim Gipfel beinhaltet 70 Meinungsführer, Innovatoren und Pioniere aus verschiedenen Industriezweigen weltweit. Die Redner werden ein breites Themenspektrum abdecken und dabei komplexe Herausforderungen ansprechen sowie Ratschläge zur Unterstützung künftiger Branchenführer erteilen. Zu den Hauptrednern gehört Ian Johnston, Chief Executive der Dubai Financial Services Authority (DFSA). Er leitet die Aufsichtsbehörde, die für die Aufrechterhaltung einer transparenten und effizienten Finanzdienstleistungsbranche in Dubai sorgt. Außerdem wird Mohammad Alblooshi, Chief Executive Officer von DIFC Innovation Hub, beim Gipfel auftreten und die wichtigsten Innovationen im Finanzsektor vorstellen. Jane Sun, eine dynamische Führungskraft und CEO of Trip.com Group, China, wird aus ihrem reichen Erfahrungsschatz schöpfen und über die sich verändernde globale Reisebranche sprechen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf nachhaltigen Reisen und kundenorientierten Lösungen liegen. Hans Duisters, Gründer und CEO von Sioux Group (Niederlande), wird das Thema des globalen Open Source-Ansatzes in der Forschung & Entwicklung zwecks Förderung des Produktivitätswachstums sowie die zunehmende Rolle der Golfregion bei der technologischen Zusammenarbeit behandeln. Ein weiterer Hauptredner, Takashi Maruyama, Chief Investment Officer bei Asset Management One, wird über das Wiedererstarken von Japan und über langfristige Investmentchancen in einem veränderten Makroumfeld sprechen. Yi Wang, Gründer und CEO von LAIX Inc., China, wird Einblicke in das Potenzial von AI-gestützten Bildungsplattformen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Sprachenlernens geben. Dr. Bo Bai, Executive Chairman und Mitgründer des in Singapur angesiedelten Unternehmens MVGX, wird den Auswirkungen von Technologien für eine intelligente Infrastruktur im Energie- und Verkehrssektor auf den Grund gehen, die eine nachhaltige und umweltfreundliche Industrialisierung in Asien und der restlichen Welt ermöglichen sollen. Der Vortrag von Vish Narain, Managing Partner der Pulsar Group aus Indien, wird das Potenzial der Wachstumsmärkte und der technologiebasierten Investments zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums zum Thema haben. Außerdem wird Dee Poon, President of Brands and Retailing at Tessellation, Hongkong SAR, als Redner auftreten. Er ist eine vielseitige Führungskraft im Einzelhandel, der auf dem Weltwirtschaftsforum als Young Global Leader anerkannt wurde. Zu den Rednern gehört auch Jalal Gasimov, CEO von Pasha Holdings in Aserbeidschan, der für diversifizierte Investments in Sektoren wie Versicherung und Bauwesen zuständig ist. Trixie LohMirmand, Executive Vice President des Dubai World Trade Centre, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Die bemerkenswerte Auswahl an Rednern bei der bevorstehenden zweiten Ausgabe des SuperBridge Summit 2024 zeugt von unserem kontinuierlichen Einsatz zur Anregung von engagierten Diskussionen und zur Förderung von Innovationen. Diese Branchenführer, die für ihre Vordenkerrolle anerkannt werden, werden nicht nur konventionelle Grenzen in Frage stellen, sondern auch Inspiration zu umsetzbaren Lösungen für dringende globale Herausforderungen geben. Unser Ziel ist eine Veranstaltung, die wichtige Partnerschaften unterstützt und spürbare Veränderungen in verschiedenen Branchen anstößt. "



