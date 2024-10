Nach seiner Insolvenz im Sommer hat Fisker seinen ehemaligen Firmensitz im kalifornischen La Palma offenbar in miserablem Zustand hinterlassen - mit viel herumliegenden Müll, nebst verwaisten Prototypen und Batterien. Der Vermieter spricht von "Zehntausenden von Dollar an Reinigungskosten". Auch nach der Insolvenz wird es um den Pleite gegangenen E-Auto-Hersteller Fisker nicht still. Laut Medienberichten beklagt der Vermieter von Fiskers ehemaligem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...