Wenn Analysten die Effizienz von Banken untersuchen, schauen sie bevorzugt auf eine Kennzahl: das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, die Cost-Income-Ratio (CIR). Seit Ende 2019 hat sich diese in der EU deutlich verbessert, von 64 auf 53%. Banken mussten in Q2 2024 im Schnitt 53 Cent ausgeben, um einen Euro zu verdienen. Ende 2019 waren es noch 64 Cent. Grund für den Fortschritt sind nicht nur der Abbau von Filialen und andere Kosteneinsparungen, sondern vor allem ansteigende Erträgen durch die Zinswende. Ab 2022 erhöhte die EZB die Zinsen massiv. Viele Banken hoben die Zinsen für Kredite schnell an, gaben diese aber nur ...

