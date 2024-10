Die Freenet-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer starken Seite. Am XETRA-Handelsplatz verzeichnete das Papier einen Anstieg von 0,9 Prozent auf 27,12 Euro. Damit nähert sich der Kurs seinem 52-Wochen-Hoch von 27,42 Euro, welches am 24. April 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist diese positive Entwicklung vor allem angesichts des im letzten Quartal verzeichneten Umsatzrückgangs von 11,56 Prozent auf 559 Millionen Euro.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz des Umsatzeinbruchs konnten die Gewinnzahlen überzeugen. Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 0,21 auf 0,39 Euro. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,24 Euro je Aktie. Zudem rechnen Analysten mit einer Dividendenausschüttung von 1,84 Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 31,43 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie impliziert.

