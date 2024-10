Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) (Dynacor oder das Unternehmen) freut sich, sein Projekt zum Bau einer Goldverarbeitungsanlage anzukündigen, in der Gold aus Erz produziert werden soll, das von Kleinschürfern angekauft wird. Die Anlage in der Region Kédougou im Osten von Senegal wird eine anfängliche Kapazität von 50 tm/d haben. Ziel dieser Pilotanlage ist die Festlegung der finanziellen und betrieblichen Parameter in Westafrika im Kontext der Due-Diligence-Prüfung, die das Unternehmen in die Lage versetzen wird, eine Entscheidung über Investitionen in größere geschäftliche Aktivitäten in dieser Region Afrikas zu treffen.

Vor diesem Hintergrund gründete die Dynacor Group 2023 die Firma Galam SA, eine hundertprozentige senegalesische Tochtergesellschaft, die das Projekt zum Bau der Pilotanlage zur Golderzaufbereitung entwickeln wird. 2024 übernahm Dynacor über seine Tochtergesellschaft Galam SA ein ortsansässiges Unternehmen, das im Besitz einer Konzession für Bergbauaktivitäten auf einem 50 Hektar großen Gelände ist und eine von der Regierung ausgestellte Betriebsgenehmigung einschließt, von der beim Bau der Pilotanlage Gebrauch gemacht wird.

Einige ortsansässige Kleinunternehmen, Eigentümer von Bergbauprojekten, die derzeit um das Grundstück Galam herum entwickelt werden, haben ihr Interesse bekundet, eine in der Region eröffnete Aufbereitungsanlage mit Golderz zu beliefern.

Im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses wurde Anfang des Jahres eine Umweltversträglichkeitsstudie für die Realisierung dieses Projekts gestartet und sollte noch im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden. Parallel dazu wurden außerdem bestimmte metallurgische und technische Studien auf den Weg gebracht.

Das Unternehmen plant, im ersten Halbjahr 2025 mit dem Bau dieser neuen Anlage zu beginnen.

Geologische Studien

Seit 2018 hat Dynacor insgesamt sechs Kampagnen zur geologischen Untersuchung verschiedener Standorte zur Gewinnung von Gold aus Golderz durchgeführt. An den Untersuchungen zu den Standorten im Osten des Landes waren unternehmenseigene Geologen beteiligt, die von einem Team von lokalen Geologen unterstützt wurden. Ihre Ergebnisse wiesen Goldmengen und Goldgehalte nach, die ausreichend attraktiv für einen profitablen Betrieb sind.

Weitere ergänzende Studien sind ebenfalls geplant.

Senegal

Senegal an der Westküste von Afrika befindet sich in einer relativ stabilen Wirtschaftslage mit nachhaltigem Wachstum aufgrund von Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei und Tourismus. Daneben hat das Land auch in Infrastrukturprojekte investiert, um seine Entwicklung voranzubringen. Politisch ist Senegal für seine stabile Demokratie und ordnungsgemäßen Wahlen bekannt.

Senegal ist ein Bergbauland mit einer bedeutenden Goldproduktion, die 2023 bei geschätzten 18 Tonnen Gold lag. Im Bereich des handwerklichen Goldbergbaus (ASMs, Artisanal and Small-Scale Miners handwerkliche Bergleute und Kleinschürfer) arbeiten Schätzungen zufolge zwischen den Regionen Tambacounda und Kédougou mehr als 50.000 Menschen. Die gesamte Jahresproduktion in diesem Sektor wird auf 7 Tonnen Gold geschätzt. In der Region Kédougou konzentrieren sich etwa 96% der ASM-Goldgewinnungsstandorten und 77% der aus diesem Sektor in Senegal stammenden Goldproduktion.

Daneben gibt es ein dichtes Netzwerk von kleinen und teilmechanisierten Minen, die mit unserem technischen Beitrag zu potenziellen Zulieferern von Dynacor werden könnten.

Dynacor als einer der führenden globalen Player auf dem Gebiet der Verarbeitung von Erz aus dem handwerklichen Bergbau arbeitet gemeinsam mit staatlichen Stellen in verschiedenen Ländern daran, zur Formalisierung dieses Industriezweigs beizutragen und dabei verantwortliche sozioökonomische Rahmenbedingungen zugunsten der örtlichen Bevölkerung und verschiedener öffentlicher Sektoren zu schaffen.

Diese Entwicklungsphase bildet einen integralen Bestandteil des strategischen Plans von Dynacor und der Vision des Unternehmens, der globaler Marktführer in der verantwortungsvollen Produktion von Gold zu werden, das von handwerklichen Bergleuten geliefert wird.

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein dividendenstarker industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen, die aus dem handwerklichen und geringfügigen Bergbau (ASM) stammen. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auch in anderen Ländern zu erweitern.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold durch sein Goldprogramm PX IMPACT®. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt für dieses PX IMPACT®-Gold eine kleine Prämie an unseren Kunden und strategischen Partner. Diese Prämie wird direkt in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinden unserer Handwerker und Kleinschürfer investiert.

Dynacor (DNG) ist an der Börse Toronto notiert und Teil des TSX30-Programms. TSX30 ist das Flaggschiffprogramm, mit dem die 30 erfolgreichsten Unternehmen an der Börse Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX) ausgezeichnet werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt enthalten sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.

Aktien im Umlauf: 36.279.106

Website: http://www.dynacor.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Dynacor Group Inc.

Tel.: 514-393-9000 #232

E-Mail: investors@dynacor.com