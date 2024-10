NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst David Hayes reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartung für das Wachstum aus eigener Kraft auf weniger als 4 Prozent und begründete das mit dem Wetter und dem Wettbewerbsumfeld./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 12:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 12:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

© 2024 dpa-AFX-Analyser