Berlin (ots) -Die Journalistin Mirjam Kottmann wurde heute Abend mit dem Medienpreis PRIX EUROPA European Journalist of the Year 2024 ausgezeichnet. Die leidenschaftliche Reporterin arbeitet seit 27 Jahren beim Bayerischen Rundfunk, seit Anfang des Jahres ist sie Teil des Moderationsteams von BR24. Kottmann ist die erste Moderatorin im deutschen Fernsehen, die Nachrichten im Rollstuhl sitzend präsentiert. Der PRIX EUROPA ruft mit der Preisvergabe die europäischen Medien zu mehr Inklusion auf. RBB-Intendantin Ulrike Demmer überreichte den Preis mit den Worten: "Mirjam Kottmannn ist ein Vorbild für uns alle. Ihre Arbeit erinnert uns daran, dass es im Journalismus nicht nur darum geht, die Öffentlichkeit zu informieren - es geht auch darum, gültige Normen zu hinterfragen und Ungerechtigkeit zu bekämpfen."Die Auszeichnung PRIX EUROPA European Journalist of the Year wird jedes Jahr für besondere Verdienste in der europäischen Medienbranche verliehen an eine Person, die festgefahrene Strukturen durchbricht, Grenzen überschreitet und Sichtweisen nachhaltig verändert. Überreicht wurde der prestigeträchtige Award im Rahmen der PRIX EUROPA Preisverleihung vor einem internationalen Medienpublikum im Roten Rathaus in Berlin. Vergeben wurden außerdem 15 PRIX EUROPA Trophäen für die Besten Europäischen Audio-, Digital Media und Videoproduktionen des Jahres sowie ein Sonderpreis für das Beste Europäische Medienprojekt im Bereich Identität, Diversität und Inklusion.Der PRIX EUROPA zeichnet jedes Jahr die besten europäischen Medienproduktionen aus. Getragen wird er von einem Bündnis aus derzeit 22 europäischen Rundfunkanstalten. Der Wettbewerb versammelt jedes Jahr hunderte von Medienschaffenden des gesamten Kontinents. Seit seiner Gründung 1987 hat er sich zu einer paneuropäischen Plattform für Qualitätsjournalismus entwickelt, die sich für den Zusammenhalt und ein europäisches Miteinander einsetzt. Die Präsidentschaft liegt in diesem Jahr beim Intendanten des französischsprachigen belgischen Rundfunks RTBF Jean-Paul Philippot. Gastgeber ist der Rundfunk Berlin Brandenburg mit Unterstützung vom Land Berlin.