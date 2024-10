Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und Geschäftsprozessautomatisierung gab heute bekannt, dass sein Kunde Stonehage Fleming den "Digital Wealth Management Impact Award for Technology Transformation" von Datos Insights 2024 gewonnen hat. Mit dieser Auszeichnung werden die Innovationen von Stonehage Fleming gewürdigt, die die Laserfiche-Suite aus Tools für Content-Management, Prozessautomatisierung, Integration, Informationsverwaltung und intelligente Datenerfassung nutzt, um die betriebliche Exzellenz im gesamten Unternehmen zu fördern.

Stonehage Fleming, ein führender internationaler Anbieter von Vermögensverwaltungs- und Treuhanddienstleistungen, stellte sich bei seiner Transformation einer Reihe von Herausforderungen, darunter ineffiziente Altsysteme, zunehmende regulatorische Komplexität und die Erfüllung sich wandelnder Kundenbedürfnisse. Um seine digitalen Initiativen umzusetzen, führte das IT-Team Laserfiche als Prozessorchestrierungs-Engine in seinen 19 globalen Niederlassungen ein.

Das Team automatisierte verschiedene Altprozesse in der Abteilung für Geschäftsentwicklung, was die Konsistenz, Effizienz und Zusammenarbeit beim Kunden-Onboarding erhöhte. Durch die Integration von Laserfiche in die anderen Kerntechnologieplattformen der Organisation und automatisierte Prozesse konnte die Arbeitszeit der Mitarbeiter optimiert werden. Gleichzeitig unterstützen die robusten Sicherheitsfunktionen von Laserfiche die strengen Informationsverwaltungspraktiken von Stonehage Fleming.

Das IT-Team von Stonehage Fleming schätzt, dass diese Initiative mit Laserfiche über 150.000 US-Dollar und Zehntausende von Arbeitsstunden eingespart hat, sodass die Mitarbeiter einen besseren Kundenservice bieten können.

"Vermögensverwaltungsunternehmen benötigen strategische IT-Planung und Technologiepartner, die Back-Office-Funktionen optimieren und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften unterstützen", so Joman Kwong, Strategic Solutions Manager, Financial Services, bei Laserfiche. "Der innovative Einsatz der Laserfiche-Technologie durch Stonehage Fleming ist ein Beispiel dafür, wie eine durchgängige digitale Transformation zu einer verbesserten Mitarbeiter- und Kundenerfahrung führen kann. Herzlichen Glückwunsch an das Stonehage Fleming-Team!"

"Wir sind stolz darauf, den Datos Insights 2024 Digital Wealth Management Impact Award für Technologietransformation zu erhalten und die Innovationen hervorzuheben, die in unserer Branche zum Nutzen von Kunden, Partnern und Kollegen stattfinden", sagte Gert Bester, Manager für IT-Geschäftssysteme bei Stonehage Fleming. "Unsere Partnerschaft mit Laserfiche und unserem Lösungsanbieter Datafabricx war entscheidend für die Umgestaltung unserer digitalen Abläufe, um diese zu optimieren, Risiken zu minimieren und unseren Kunden einen schnelleren Service zu bieten."

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenverwaltung und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum im gesamten Unternehmen zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Nehmen Sie Verbindung mit Laserfiche auf:

Laserfiche Blog Twitter LinkedIn Facebook

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241011639399/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Linda Domingo

Direktorin für Kommunikation Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 ext. 234