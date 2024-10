Die Nestlé-Aktie zeigte am Donnerstag an der Schweizer Börse SIX eine wechselhafte Performance. Während der Handelssitzung schwankte der Kurs zwischen 83,22 CHF und 84,20 CHF, was die aktuelle Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz dieser Volatilität bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens stabil. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 4,76 CHF je Aktie und erwarten eine Dividendenerhöhung auf 3,08 CHF.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Obwohl die Aktie derzeit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 105,28 CHF notiert, sehen Experten Potenzial für eine Erholung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 92,44 CHF, was einem möglichen Anstieg von über 10% entspricht. Investoren warten gespannt auf die Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025, die weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung [...]

Hier weiterlesen