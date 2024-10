Krypto-News: Ripple-Gründer spendet 1,9 Mio. US-Dollar in XRP an Kamala Harris!

Für Anleger sind die Verhältnisse des Wahlkampfes um die US-Präsidentschaft eigentlich klar. Der Republikaner Donald Trump gilt als eindeutig bullisch für den Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen, während ein Wahlsieg der aktuellen Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten für klar bearish gehalten wird.

Deshalb beobachten sowohl Analysten als auch Anleger ganz klar jede Umfrage und welcher der beiden Kandidaten darin vorne liegt. Erst kürzlich hat Donald Trump dabei seinen Vorsprung auf der Plattform Polymarket stark ausgebaut. Doch ganz so klar wie man ursprünglich dachte, liegen die Umstände wohl doch nicht. Das geht zumindest aus der Unterstützung des Ripple-Mitgründers Chris Larsen für den Wahlkampf von Kamala Harris hervor.

Chris Larsen erklärte mehrfach seine Unterstützung für Kamala Harris!

Chris Larsen war ehemals CEO des Unternehmens OpenCoin, aus dem später Ripple hervorgegangen ist. Vier Jahre später trat er zwar zurück und wurde durch den aktuellen CEO Brad Garlinghouse ersetzt, aber er blieb weiterhin Executive Chairman des Unternehmens. Und er setzt offenbar großes Vertrauen in Kamala Harris. Denn schon Ende September unterzeichnete er mit 88 weiteren Führungskräften von Ripple ein Schreiben, in dem sie ihre Unterstützung für die demokratische Kandidatin erklärten. Doch jetzt geht seine Unterstützung noch deutlich weiter.

JUST IN: Ripple founder donates $1 million in $XRP to Kamala Harris. pic.twitter.com/LYtG1m0BPX - Cointelegraph (@Cointelegraph) October 11, 2024

Laut aktueller Medienberichte hat der Ripple-Mitgründer Larsen jetzt $XRP im Wert von 1,9 Mio. US-Dollar an den Wahlkampf von Kamala Harris gespendet. Das ist eher ungewöhnlich, da die Kryptoindustrie bislang fest aufseiten von Donald Trump stand. So spendeten beispielsweise die Gemini-Gründer Tyler und Cameron Winklevoss bereits hohe Summen in Bitcoin an Trump.

Macht Harris eine Kehrtwende bei ihrer Krypto-Politik?

Die derzeitige Vizepräsidentin und aktuelle Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich im Gegensatz zu ihrem Kontrahenten Donald Trump eher negativ über den Kryptomarkt geäußert. Wahrscheinlich getrieben von dessen Erfolgen, hat sie ihre Position mittlerweile aber zum Teil überdacht. In einem neuen Strategiepapier erklärte sie im September, sie wolle als Präsidentin "innovative Technologien" wie die Blockchain und Kryptowährungen fördern.

Die Kehrtwende bei Kamala Harris kommt ebenso wie die Millionenspende des Ripple-Mitgründers Chris Larsen relativ überraschend. Dennoch zeigt es einen wichtigen Punkt auf. Selbst wenn es wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben wird, dass Donald Trump als bullischer für den Kryptomarkt angesehen wird, wird der Kryptomarkt wahrscheinlich auch im Falle von Harris Wahlsieg nicht crashen. Und selbst wenn, dann wird er sich zumindest schnell erholen. Ganz egal, was passiert, der Bitcoin dürfte also stark bleiben.

Wie Crypto All-Stars davon profitiert

Dass Kamala Harris erklärt, vor allem innovative Technologien fördern zu wollen, kommt besonders solchen Projekten zugute, die auf eben solchen basieren. Und da gibt es derzeit nur wenige auf dem Markt, auf die das im selben Maße zutrifft wie auf Crypto All-Stars ($STARS).

Denn der Coin ist die offizielle Kryptowährung zum MemeVault-Ökosystem, einem revolutionären neuen Staking-Protokoll, das den Markt auf den Kopf stellen könnte. Denn erstmals wird es im MemeVault möglich, verschiedene große Meme Coins im selben Pool zu staken, ganz egal auf welcher Blockchain sie angesiedelt sind. Das Bindeglied und der Rendite-Multiplikator ist dabei der $STARS-Token, was erklärt, weshalb die Nachfrage nach dem neuen Coin derzeit so hoch ist.

(Im Memevault-Ökosystem können alle großen Meme-Coins ganz einfach gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

$STARS hat also im Falle eines Wahlsieges von Harris gute Chancen auf hohe Renditen. Und im Falle von Donald Trumps Wahlsieg? Da läge das Renditepotenzial mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einmal deutlich höher. Egal was also passiert, ebenso wie der Bitcoin hat Crypto All-Stars die Chance, in jeder Marktlage zu wachsen und seinen Anlegern hohe Renditen einzubringen.

Alle, die davon profitieren wollen, haben jetzt sogar eine einmalige Chance auf den ersten Buchgewinn. In wenigen Stunden findet nämlich die nächste Preiserhöhung für die $STARS-Token statt. Aber wer jetzt schnell ist, kann davor einsteigen und sogleich einen ersten Buchgewinn erzielen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.