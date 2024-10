NEW YORK (dpa-AFX) - Dank eines vielversprechenden Auftakts in die Berichtssaison haben die US-Börsen am Freitag ihren Rekordlauf wieder aufgenommen. Sowohl der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten Bestmarken. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 kam dagegen kaum vom Fleck. Ihn belastete vor allem die den hohen Erwartungen nicht gerecht gewordene Robotaxi-Vorstellung des Elektroautobauers Tesla .

Der Dow, dem angesichts teils kräftiger Gewinne im Wochenverlauf nicht mehr viel zu einem Rekordhoch gefehlt hatte, ging knapp unter Tageshoch mit plus 0,97 Prozent auf 42.863,86 Punkte aus dem Handel. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf 1,2 Prozent.

Der S&P 500 baute sein Hoch vom Mittwoch aus und gewann 0,61 Prozent auf 5.815,03 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,15 Prozent auf 20.271,97 Punkte nach oben, womit sich im Wochenverlauf ebenfalls ein Plus von 1,2 Prozent angesammelt hat.

Die Erzeugerpreise boten Licht und Schatten, denn sie waren im September im Vergleich zum August zwar stabil geblieben. Erwartet worden war ein leichter Anstieg. Im Jahresvergleich dagegen legten sie etwas stärker als erwartet zu.

"Neben den unerwartet starken Arbeitsmarktdaten deuten die Daten darauf hin, dass nicht wenige Fed-Vertreter es bereuen könnten, ihren Lockerungszyklus mit einer größeren Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte begonnen zu haben", kommentierte Paul Ashworth, Chefvolkswirt Nordamerika bei Capital Econocmics. Er rechnet im November nun mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Das von der Universität Michigan für Oktober ermittelte Konsumklima blieb hinter den Erwartungen zurück./ck/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014