Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 11 octobre/October 2024)- Effective immediately, StateHouse Holdings Inc. has announced that it has made an assignment into bankruptcy pursuant to Canada's Bankruptcy and Insolvency Act (the "Bankruptcy Proceedings")." The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules.

For more information see the Issuer's news release from October 10, 2024.

Avec effet immédiat, StateHouse Holdings Inc. a annoncé qu'elle a fait une cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité du Canada (la « procédure de faillite »). La suspension est considérée comme un arrêt réglementaire au sens de l'instrument national 23-101 sur les règles de négociation.

Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse de l'émetteur du 10 octobre 2024.

Date: le 11 OCT 2024 Symbol/Symbole: STHZ

