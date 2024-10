Die Beiersdorf-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust. Am Mittwoch verzeichnete das Wertpapier leichte Kursgewinne und erreichte zeitweise 133,60 EUR. Trotz des schwächeren Starts des DAX und LUS-DAX konnte sich die Aktie behaupten. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 118,00 EUR am 26.10.2023 liegt der aktuelle Kurs deutlich höher, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 143,40 EUR, was weiteres Potenzial signalisiert.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,04 EUR pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Gewinnerwartungen für 2024 liegen bei 4,32 EUR je Aktie. Trotz der aktuellen Marktschwankungen bekräftigte Beiersdorf kürzlich seine Nachhaltigkeitsziele, was das langfristige Engagement des Unternehmens unterstreicht und möglicherweise das Vertrauen der Investoren stärkt.

