Mog Coin erzielt fast 27 Prozent Gewinn, während STARS vor Kursexplosion steht!

Der Kryptomarkt scheint gerade heute in bester Manier den Uptober starten zu wollen. Blickt man sich auf Coinmarketcap um, dominiert vor allem die Farbe Grün die Kurse heute. Und das nicht zu knapp. Während schon allein der Bitcoin heute über 6,5 Prozent ansteigt, sind es neben ihm vor allem wieder Meme Coins, die das Potenzial haben zu glänzen.

Viele bekannte Coins erzielen heute 10 Prozent, 20 Prozent und einige sogar noch deutlich mehr Gewinn. Ganz vorn dabei ist Mog Coin ($MOG). Der mittlerweile 10. größte Meme-Coin erzielt heute eine unglaubliche Rendite von fast 27 Prozent und zeigt Potenzial auf mehr.

(Mog Coin erzielt heute beinahe 27 Prozent Gewinn - Quelle: coinmarketcap.com)

$MOG zeigt ein hervorragendes Chartbild

Mog Coin zeigt im Chart derzeit ein unglaublich bullisches und erwartungsvolles Chartbild. Seinen EMA 200 hat der Coin schon lange überschritten. Seit dem Korrekturtief vom 6. September konnte der Kurs um 153 Prozent ansteigen. Und zusätzlich hat sich noch ein Aufwärtstrend gebildet, einer, der stetig an Momentum zu gewinnen scheint.

(Der Kurs von Mog Coin hat in den letzten Tagen gleich 2 bedeutende Widerstände durchbrochen - Quelle: Tradingview.com)

Was aber noch deutlich spannender ist, als alle genannten Umstände, ist, dass Mog Coin allein in den letzten Tagen mehrere massive Widerstände durchbrochen hat. Mehr oder weniger in einem Zug! Damit bleibt nur noch einer bis das Allzeithoch von 0,0000002445 US-Dollar erreicht wird, das aktuell etwa 40 Prozent entfernt liegt. $MOG hat derzeit also hervorragende Chancen auf weiter steigende Kurse. Es gibt derzeit nur wenige Coins, die noch größeres Potenzial haben und einer davon nennt sich Crypto All-Stars ($STARS).

Was Mog Coin und Crypto All-Stars verbindet

Was $MOG und $STARS verbindet, ist das sogenannte MemeVault-Ökosystem. Das ist ein einzigartiger Staking-Vertrag, der dafür sorgt, dass künftig alle großen Meme-Coins, also auch $MOG, in einem Pool gestakt werden können. Anleger können also mit jedem ihrer Coins im Pool ein passives Einkommen in Form von $STARS-Token erzielen, ohne verschiedene Wallets und Staking-Protokolle dafür zu benötigen.

Das hat es so noch nie am Kryptomarkt gegeben. Und dabei spielt der $STARS-Token eine wichtige Rolle. Je mehr Anleger nämlich von dem Coin besitzen, desto höher fallen ihre Prämien beim Staking der anderen Coins aus.

(Auch Mog Coin kann im Pool des MemeVaults gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Analysten gehen aufgrund der Möglichkeiten des MemeVaults davon aus, dass er eine neue Ära am Kryptomarkt einleiten könnte. Zumindest, was das Staken von Coins betrifft. Das Potenzial des $STARS-Tokens wird also derzeit unglaublich hoch eingeschätzt. Wenn das ICO beendet ist, glauben viele Analysten, dass der Coin Renditen von 1.000 bis 2.000 Prozent einbringen könnte.

Crypto All-Stars: Ein erwiesenermaßen seriöses Projekt!

Der Grund, weshalb Crypto All-Stars wohl schon nach wenigen Wochen im ICO regelrecht explodiert ist, mittlerweile eine Community von 18.000 Anlegern aufgebaut hat und beinahe 2,2 Mio. US-Dollar eingesammelt hat, liegt wohl darin, dass das Projekt nicht nur innovativ, sondern auch seriös ist. Das haben auch 2 unabhängige Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof bestätigt. Der Smart Contract Code wurde durch beide Unternehmen geprüft und keine Fehler oder Hintertüren für die Entwickler gefunden.

Damit hebt sich $STARS ebenso von den zahlreichen Scam-Coins am Markt ab wie Mog Coin und Anleger könnten hohe Renditen erzielen, wenn sie frühzeitig einsteigen. Derzeit wäre ein Anstieg sogar besonders günstig, da die nächste Preiserhöhung in wenigen Stunden stattfindet. Das bedeutet, dass alle Anleger, die vorher einsteigen, einen ersten Buchgewinn erhalten.

