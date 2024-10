Krypto News: Fast 3.000 % Staking-Rendite! Flockerz geht im ICO durch die Decke

Flockerz ($FLOCK) steigt im ICO auf über 600.000 Dollar, da Anleger vom einzigartigen Konzept begeistert sind, das die Kontrolle komplett in die Hände der Community legt. Durch einen einzigartigen Vote 2 Earn-Ansatz wird es möglich, dass Tokenbesitzer über die Zukunft des Projekts mitbestimmen und dafür auch mit $FLOCK-Token belohnt werden.

Ein weiterer Grund, warum die Nachfrage nach $FLOCK-Token so hoch ist, ist die hohe Staking-Rendite, die derzeit bei 2.959 % APY liegt. Diese Rendite sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre Token staken, gerade am Anfang können hier aber extrem hohe Gewinne erzielt werden. Investoren können sich der Flockerz-Bewegung anschließen, indem sie sich $FLOCK-Token für nur 0,0057469 Dollar sichern. Sobald der Vorverkauf jedoch in die 13. Finanzierungsphase übergeht, wird der Preis auf 0,00576990 Dollar steigen, was für frühe Käufer einen ersten Buchgewinn bedeutet.

Hohes Risiko bei vielen Coins

Das Problem der meisten Meme Coin-Projekte - und sogar einiger Krypto-Unternehmen - ist, dass sie oft von einem einzelnen Entscheidungsträger geleitet werden. In diesen Fällen wird Dezentralisierung nur als Marketingstrategie erwähnt, obwohl die Projekte eigentlich nicht wirklich etwas damit zu tun haben.

Wenn eine Person das Sagen hat, steigt das Risiko, dass diese Person falsche Entscheidungen trifft oder den Kurs dumpt, um selbst mit einem hohen Gewinn auszusteigen. Außerdem steigen Großinvestoren oft vor allen anderen ein und nutzen spätere Kleinanleger für ihre Exit Liquidity.

Noch schlimmer ist, dass sich diese Ein-Personen-Shows auch als Betrug entpuppen können. Token ohne ordnungsgemäße Smart-Contract-Prüfungen können zu Hotspots für Abzocke werden, was zu den unglaublichen 1 Mrd. USD an Anlegerverlusten führt, die bisher im Jahr 2024 aufgrund solcher Tricksereien verzeichnet wurden.

Rug pulls are a common occurrence in crypto.



Here's some reality checks:



? Losses due to rug pulls may reach the $1 billion mark in 2024 (Currently sits on ~$500m).

? Approximately 15 new scam tokens are identified every hour.

? There are 2,000,000 + tokens on @pumpdotfun

?… pic.twitter.com/b7oaad4CeB - Eli5DeFi (@eli5_defi) October 11, 2024

Dies sind nur einige der Gründe, warum die Kontrolle eines Projekts durch eine einzige Person extrem riskant ist. Flockerz ($FLOCK) verfolgt daher einen anderen Ansatz.

Flockerz bringt strukturierte Community Governance für Meme Coins

Bei Flockerz geht es darum, die Macht wieder in die Hände der Community zu legen - dort, wo sie eigentlich hin gehört. Schließlich ist es die Community, die hinter dem Token steht, und die kollektive Weisheit von Millionen von Menschen ist viel wertvoller als die Launen einer einzelnen Person, die leicht durch Geld beeinflusst werden kann.

Natürlich repräsentieren Meme Coins den spekulativsten Teil des Kryptomarktes. Sie nehmen die komplexen und technischen Aspekte der Kryptowährungen und verpacken sie in lustige Token mit Maskottchen, mit denen jeder, der mit der Internetkultur in Berührung kommt, etwas anfangen kann.

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Token nicht von einer strukturierteren kollektiven Governance profitieren können. Hier kommt der Vote to Earn-Mechanismus von Flockerz ins Spiel, der es Investoren ermöglicht, für jede wichtige Entscheidung, die sie über das Projekt treffen, Belohnungen in Form von $FLOCK zu erhalten.

All roads lead to Flockerz. Vote-To-Earn is going to change the way meme coins empower their community. pic.twitter.com/cqf1jaNPZJ - Flockerz (@FlockerzToken) October 5, 2024

Über Flocktopia, die dezentrale autonome Organisation (DAO) des Projekts, führt Flockerz dieses Belohnungssystem ein und legt eine formale Governance-Struktur fest. Dank dieser Struktur werden Anleger nicht nur dazu ermutigt, über die Zukunft des Coins mitzureden, sondern auch noch dafür bezahlt.

Flockerz setzt neue Maßstäbe

Flockerz setzt einen neuen Standard für Meme Coins. Während Shiba Inu ($SHIB) noch überlegt, wie die DAO-Pläne umgesetzt werden könnten, ist man bei Flockerz schon einen großen Schritt weiter und zieht das Projekt von Anfang an so auf. In der Zukunft könnten weitere Meme Coins diesen Vote to Earn-Ansatz übernehmen, während Flockerz wohl der Vorreiter bleibt.

Meme Coins werden ein fester Bestandteil der Krypto-Industrie bleiben, und im Jahr 2024 haben sie einen beachtlichen Wert von 60 Milliarden Dollar erreicht. Da Flockerz eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung des Meme Coin Marktes spielt, könnte der Coin in diesem Jahr zu den großen Gewinnern gehören und frühen Käufern hohe Renditen einbringen.

Wer noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen in $FLOCK investieren will, kann die offizielle Website besuchen, seine Wallet (z.B. Best Wallet) verbinden und $FLOCK mit ETH, BNB, USDT oder sogar per Bankkarte kaufen. Wie bereits erwähnt, bietet Flockerz Anlegern die Chance, ihren Bestand mit einer unglaublich hohen 2.959% APY zu vervielfachen, wobei die Staking-Funktion schon während des Vorverkaufs genutzt werden kann.

Im Gegensatz zu anderen Projekten, deren Smart Contract Code undurchsichtig ist und oft Hintertüren für die Entwickler offen lässt, wurde der Smart-Contract von Flockerz vollständig von Coinsult geprüft, so dass sich Investoren keine Sorgen machen müssen. Interessenten sollten auch der Flockerz-Community auf X und Telegram beitreten, um keine News rund um den Vorverkauf und den Launch zu verpassen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.