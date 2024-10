Das Unternehmen zeichnet außerdem ausgewählte Projekte mit dem Preis Founders' Honors für zukunftsweisende Infrastruktur aus

Year in Infrastructure 2024 von Bentley Systems -Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Gewinner der Going Digital Awards 2024 bekannt. Bei der jährlich stattfindenden Preisverleihung wird die herausragende Arbeit von Infrastrukturexperten und deren innovativer Einsatz von Bentley-Software zur Verbesserung der Art und Weise, wie Infrastruktur entworfen, gebaut und betrieben wird, gewürdigt.

Bentley Systems hat die Gewinner der Going Digital Awards 2024 am 9. Oktober 2024 bekannt gegeben (Foto: Bentley Systems)

In diesem Jahr wurden 250 Projekte von Unternehmen aus 36 Ländern eingereicht. Die Gewinner wurden aus 36 Finalisten in 12 Kategorien von einer unabhängigen Jury im Rahmen der Veranstaltung Year in Infrastructure, die am 8. und 9. Oktober in Vancouver (Kanada) stattfand, ausgewählt.

"In diesem Jahr haben wir von Anwendern aus aller Welt eine beeindruckende Vielfalt an Projekteinreichungen für die Going Digital Awards erhalten, mit denen bahnbrechende Projekte vorgestellt wurden, die beispielhaft für die Zukunft der Infrastruktur sind", sagte Kristin Fallon, Chief Marketing Officer bei Bentley Systems. "Heute feiern wir die herausragenden Leistungen unserer Finalisten und Gewinner. Diese visionären Teams zeigen, wie wichtig die Digitalisierung des gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur ist, um die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu verbessern."

Gewinner der Going Digital Awards 2024

Brücken und Tunnel

JMT Digitale Erfahrung für das Projekt zur Querung des Flusses Rappahannock auf der I-95

Bauwesen

Proicere Ltd. Wiederaufbereitungsanlage für Produkte und Rückstände (SRP) in Sellafield

Enterprise Engineering

Mott MacDonald und HDR Ontario Line

Anlagen, Liegenschaften, Campus und Städte

China ENFI Engineering Co., Ltd. Digitales Bauprojekt für Komplettanlagen für Abfallmanagement im Neuen Stadtbezirk Xiong'an

Prozessfertigung und Energieerzeugung

PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited Projekt Offshore-Windpark Bozhong der Shandong Energy Group, Standort A

Schienenverkehr und Verkehrswesen

SPL Powerlines UK Elektrifizierung der Midland Main Line

Straßen und Autobahnen

Department of Public Works and Highways (DPWH) Implementierung eines digitalen Zwillings für das Straßenbauprojekt für die Verbindung NLEX-SLEX

Hochbau und Statik

Hyundai Engineering Neue physikalische Modellierungsmethode für Stahlbauwerke mit STAAD API

Vermessung und Überwachung

Water Supplies Department Digitaler Zwilling des ehemaligen Sham Shui Po Service-Reservoirs

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Spark und WSP Zentraler Abschnitt der Nordostverbindung

Übertragung und Verteilung

Southwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group ±800kV-Umrichterstation in Butuo

Wasser und Abwasser

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp Integra 4.0

Founders' Honors

Während der Veranstaltung zeichnete Bentley außerdem 16 Projekte mit dem Preis Founders' Honors aus. Die Founders' Honors werden von den Gründern von Bentley Systems individuell ausgewählt und an eine kleine Anzahl beispielhafter Projekte, Einzelpersonen und Unternehmen verliehen, die die Mission des Unternehmens widerspiegeln, Infrastruktur weltweit für eine bessere Lebensqualität voranzubringen.

Die Founders' Honors-Preisträger 2024 sind:

Qk4, Inc. - Vermessung zur Digitalisierung mit Bridging Kentucky

- Vermessung zur Digitalisierung mit Bridging Kentucky Tecne Systra-Sws Advanced Tunneling Srl Digitale Implementierung für die Bewertung und Sanierung von Tunneln

Digitale Implementierung für die Bewertung und Sanierung von Tunneln Flughafenbehörde Guangdong Anwendung von digitalen Innovationen im Rahmen des Ausbauprojekts für den internationalen Flughafen Guangzhou Baiyun, Phase III

Anwendung von digitalen Innovationen im Rahmen des Ausbauprojekts für den internationalen Flughafen Guangzhou Baiyun, Phase III MCC Capital Engineering Research Incorporation Limited Integrierte Anwendung der BIM-Technologie bei Entwurf, Bau, Betrieb und Instandhaltung des weltweit ersten technischen Pilotprojekts für Wasserstoffmetallurgie

Integrierte Anwendung der BIM-Technologie bei Entwurf, Bau, Betrieb und Instandhaltung des weltweit ersten technischen Pilotprojekts für Wasserstoffmetallurgie Monir Precision Monitoring Städtische Infrastruktur und Überwachung des Baugrubenverbaus für 31 Parliament Street

Städtische Infrastruktur und Überwachung des Baugrubenverbaus für 31 Parliament Street Greenman-Pedersen Inc. Widerstandsfähigkeit des Küstengebiets Brooklyn Bridge Montgomery

Widerstandsfähigkeit des Küstengebiets Brooklyn Bridge Montgomery Arcadis Infrastrukturverbesserungen bei Cambridge South

Infrastrukturverbesserungen bei Cambridge South Communaute d'Agglomeration Pau Bearn Pyrenees (CAPBP) Urbaner digitaler Zwilling der Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées für verschiedene Zwecke

Urbaner digitaler Zwilling der Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées für verschiedene Zwecke PT Wijaya Karya Straßen- und Autobahnanbindung in Nusantara, neue Hauptstadt von Indonesien

Straßen- und Autobahnanbindung in Nusantara, neue Hauptstadt von Indonesien PT SMG Consultants Indonesia Transformative Innovationen in der Nickel-Kobalt-Exploration in Südost-Sulawesi

Transformative Innovationen in der Nickel-Kobalt-Exploration in Südost-Sulawesi University of Canterbury Einbindung von Visible Geology und Leapfrog in Studiengänge im Grundstudium

Einbindung von Visible Geology und Leapfrog in Studiengänge im Grundstudium Macquarie Geotechnical Reality Modeling im Untergrund für ein besseres Verständnis

Reality Modeling im Untergrund für ein besseres Verständnis Exo Inc. Stabilisierung einer Stromübertragungsstruktur von Evergy

Stabilisierung einer Stromübertragungsstruktur von Evergy PUB, Singapurs nationale Wasserbehörde Erkennung und Lokalisierung von Anomalien in Singapur mithilfe eines originalgetreuen digitalen Zwillings

Erkennung und Lokalisierung von Anomalien in Singapur mithilfe eines originalgetreuen digitalen Zwillings Maynilad Water Services Inc. Netzentwurf mit OpenFlows WaterGEMS für die Verteilung von wiederverwendetem, direkt nutzbarem Trinkwasser in Parañaque (Philippinen)

Netzentwurf mit OpenFlows WaterGEMS für die Verteilung von wiederverwendetem, direkt nutzbarem Trinkwasser in Parañaque (Philippinen) Dublin Fire Brigade Digitale Zwillinge für Notfalleinsätze (DTER)

Weitere Informationen zur Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2024 von Bentley finden Sie hier.

Detaillierte Beschreibungen aller eingereichten Projekte werden in das Infrastructure Yearbook 2024 von Bentley aufgenommen, das Anfang 2025 veröffentlicht wird. Ältere Yearbook-Ausgaben finden Sie hier.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, im Schienen- und öffentlichen Personennahverkehr, im Bereich Wasser und Abwasser, bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand und für öffentliche Dienste, bei Gebäuden und Campus, in der Bergbauindustrie sowie für Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge für Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Fachleute aus dem geotechnischen Bereich und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.200 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley iTwin, Bentley Open, AssetWise, MicroStation, ProjectWise, Seequent, STAAD und SYNCHRO sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

