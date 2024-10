Nervos Network +306 %: Beste Bitcoin-Layer-2? Das sagen die On-Chain-Daten!

Ein an Bedeutung gewinnender Kryptosektor sind die Bitcoin-Sidechains und -Skalierungslösungen. Auch das Nervos Network zählt zu dieser Kategorie, obwohl es bisher nicht auf allen Kryptodaten-Websites gelistet wurde. Warum der CKB-Coin des Nervos Networks in diesem Jahr alle anderen führenden Layer-1s und Layer-2s abgehängt hat, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Was ist das Nervos Network?

Das Nervos Network ist eine modulare Layer-1-Blockchain, welche das Trilemma lösen soll, das bei der Vereinigung von Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit entsteht. Dafür nutzt es die CKB-Layer (Common Knowledge Base) und ein vergleichbares UTXO-Modell (Unspent Transaction Output) wie Bitcoin.

Dieses wird zudem mit der eigenen Cell-Struktur erweitert, um neben herkömmlichen Transaktionen auch weitere Daten über die Blockchain abwickeln zu können. Auf diese Weise sind Smart Contracts, DApps und mehr auf der Chain möglich.

Das Nervos Network teilt sich vergleichbar mit Ethereum in Layer-1 und Layer-2 auf, allerdings stammt die Skalierungslösung ebenfalls von dem Projekt selbst. Mit dieser soll für eine höhere Geschwindigkeit und bessere Interoperabilität gesorgt werden.

Durch die Trennung der beiden Schichten sollen sowohl die Sicherheit als auch die Geschwindigkeit verbessert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich das Netzwerk somit nicht in unzählige weitere Skalierungslösungen aufspaltet, wie es derzeit beispielsweise bei Ethereum und Bitcoin zu beobachten ist.

Jetzt stärkste Dezentralisierung entdecken!

Mithilfe der Force Bridge kann das Nervos Network zudem Assets und weiter Daten über verschiedene Blockchains versenden. Somit sollen nahtlose Interaktionen im Web3 ermöglicht werden. Zu den unterstützten Chains zählen bisher unter anderem Ethereum, Cardano, Polkdadot, Bitcoin, TRON und EOS.

Bei diesem Prozess werden die Coins auf den ursprünglichen Blockchains in einer Multi-Signatur-Wallet gesperrt, wofür auch der Zugriff der Inhaber notwendig ist, und dann in entsprechender Anzahl auf dem Nervos Network erstellt. Somit können die Nutzer über verschiedene Blockchains hinweg operieren.

Ein weiterer Vorteil des Nervos Networks ist die Virtual Machine, welche die RISC-V-Architektur verwendet. Mit dieser können Smart Contracts in einer Vielzahl von Programmiersprachen erstellt werden. Somit gewährt die Blockchain eine größere Flexibilität, was die Adoption fördern kann.

Jetzt neue ETH-Skalierungslösung entdecken!

So fallen die On-Chain-Daten von Nervos Network (CKB) aus

Laut den Angaben des Nervos Explorer wurden über die vergangenen 24 Stunden gerade einmal 92.070 Transaktionen abgewickelt, was 28 TPS entspricht. Im Vergleich dazu sind es beim Marktführer Solana derzeit mehr als 4 Mio. Die Blöcke wurden dabei durchschnittlich nach 8,17 Sekunden fertiggestellt, während es bei Solana und Sui nur rund 400 ms sind.

Transaktionsanzahl auf Nervos Network | Quelle: Nervos Explorer

Bemerkenswert ist hingegen der Anstieg der einzigartigen Wallet, welcher zuletzt noch einmal steiler wurde. Seit dem Start Mitte November 2019 konnten die einzigartigen Wallets bis auf mehr als 5 Mio. gesteigert werden. Im Gegensatz dazu sind es bei Ethereum 285,07 Mio. und auch beiSolana mit 185,37 Mio. deutlich mehr.

Bei der Anzahl der neuen Bitcoin-Adressen, die mit dem Nervos Network interagieren, ist jedoch ein kontinuierlicher Abfall feststellbar. Während es zu Beginn noch 19.336 waren, sind es zuletzt nur noch sieben gewesen.

In einem ähnlichen Maße hat sich die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen entwickelt, die in einem Zusammenhang mit Nervos Network stehen. Während es Mitte April noch 46.241 waren, sind sie mittlerweile auf 15 gefallen.

Jetzt beliebtesten Presale nicht verpassen!

Nervos Network RGB++ Transaktionen | Quelle: Nervos Explorer

Nervos Network (CKB) übertrifft anderen Layer-1s und Layer-2s

Eine beeindruckende Entwicklung hat das Nervos Network über die vergangenen 12 Monate hingelegt. Denn der CKB-Coin ist in dieser Zeit um sensationelle 306,10 % gestiegen, was im Vergleich zu dem Rest der führenden Layer-1s und Layer-2s nach Marktkapitalisierung besonders viel ist.

Denn auf dem nächsten Platz befindet sich Sui mit einem Kursplus in Höhe von 151,67 %. Darauf folgen Ton mit 122,84 %, Fasttoken mit 87,07 %, BNB mit 80,93 % Bitcoin mit 47,60 %, Tron mit 47,58 % und Solana mit 40,26 %.

Beste Coins über 12 Monate | Quelle: Coincodex

Das hohe Kursplus des CKB-Coins ist unter anderem auf dessen niedrige Marktkapitalisierung zurückzuführen. Denn die Layer-2 hatte vor einem Jahr noch eine Bewertung in Höhe von 110,06 Mio. USD und kommt nun gerade einmal auf 701,45 Mio. USD.

Im Unterschied dazu sind es bei Internet Computer auf 3,84 Mrd. USD, bei Stacks 2,63 Mrd. USD, und bei Core 840,45 Mio. USD. Somit würde sich im Vergleich zu diesen noch immer ein Steigerungspotenzial von 19,82 bis 447,44 % bieten.

Bisher ist das Nervos Network allerdings nicht einmal auf der populären DeFi-Website DeFiLlama unter den Bitcoin Sidechains gelistet. Ebenfalls fehlt die Chain auf der bekannten DApp-Website von DappRadar und auf der Datenplattform von Dune, was zu bemängeln ist und auf eine geringe Adoption verweist.

Jetzt neuartige Wallet entdecken!

Diese VC-freie Kryptowährung könnte stärker als CKB steigen

Betrachtet man einmal die Finanzierung von Nervos Network, so wird klar, dass dieses über frühe Finanzierungsrunden 28 Mio. USD von unter anderem Sequoia China, Polychain Capital und weiteren erhalten hat. Somit ist viel Geld von Venture-Capitalists in das Projekt geflossen.

Die ersten Coins wurden sofort freigeschaltet, während die übrigen 66 % im Mai 2022 freigegeben wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Nervos Network bereits erhebliche Kursverluste erlitten, die zum Teil auch auf die VCs zurückzuführen waren. Nachdem die restlichen zwei Drittel freigegeben wurden, kam es zu einem steilen Abverkauf.

Dieses Beispiel verdeutlicht einmal mehr, dass die von Venture-Capital unterstützten Projekte zu erheblichen Verlusten führen können. Daher sind auch einige Memecoins unter anderem so beliebt gewesen. Eine Alternative soll nun die neue Flockerz DAO bieten, welche vollständig ohne Risikokapitalgeber auskommt. Stattdessen plant das Projekt, allumfassend von den Entscheidungen der Gemeinschaft geleitet zu werden.

Jetzt Krypto-Zusatzrenditen sichern!

Potenzial von Flocker DAO geht über das Materielle hinaus

Flockerz DAO kann machtbesessene, egoistische, geldgierige, korrupte, erpressbare zentralistische Institutionen verhindern. Stattdessen verfolgt es die Blockchain-Ideale der Dezentralisierung. Auf diese Weise sollen demokratischere Systeme geschaffen werden, welche wieder der breiten Masse anstelle einer kleinen Gruppe von Auserwählten dienen.

Dafür soll die Macht der Schwarmintelligenz genutzt werden, wobei jeder seine Talente und Erfahrungen einfließen lassen kann. Über die Dezentrale Autonome Organisation erhält jeder eine Stimme und kann somit über die künftige Entwicklung des Projekts abstimmen. Damit soll ein neues Maß der Dezentralisierung und Zusammenarbeit geschaffen werden.

Was aus Flockerz DAO entsteht, hängt somit von der Gemeinschaft und möglicherweise auch Ihnen ab. Es bietet eine dezentrale Umfrageplattform, welche mithilfe der Blockchain-Technologie besonders manipulierungssichere, anonyme, transparente, praktische und möglicherweise weltbewegende Meinungsumfragen sowie mehr bietet.

Diese haben den Vorteil, dass das Vertrauen in Umfragen und sogar politische Wahlen wie in den USA, in denen das letzte Ergebnis angezweifelt wurde, wiederhergestellt werden kann. Zudem werden nicht selten in manchen Ländern abweichende Wahlergebnisse von ausländischen Zeitungen gemeldet oder diejenigen von anderen Ländern wie Russland angezweifelt.

Jetzt Flockerz DAO entdecken!

Somit könnte der soziale Frieden, die demokratischen Ideale und die Gerechtigkeit besser bewahrt bleiben werden. Denn immer mehr zweifeln aufgrund von Propagandavorwürfen und der Unterstellung von Nudging und des Missbrauchs des Mitläufereffekts an den Ergebnissen von Meinungsumfragen. Mithilfe der Blockchains kann für mehr Transparenz und eine höhere Glaubwürdigkeit gesorgt werden.

Eine weitere Möglichkeit bieten Umfragen für direkte Demokratie, um somit ein Gegengewicht gegenüber potenziell autoritären Regimen zu erhalten. Dies kann Frieden anstelle von Konflikten fördern. Aber auch über kontroverse medizinische Praktiken, welche die gesundheitliche Unversehrtheit und Freiheitseinschränkungen betreffen, könnten sicherere Meinungsumfrageergebnisse erzielt werden.

Das revolutionäre und gemeinschaftsbezogene Projekt hat schnell viele Investoren überzeugt und in den ersten Tagen die Marke von 600.000 USD überschritten. Denn sie werden vermutlich von mehr als den monetären Zielen angetrieben und möchten möglicherweise gemeinsam mit Flockerz und der Macht der Schwarmintelligenz für eine bessere Welt sorgen.

Jetzt in Flockerz investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.