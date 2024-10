Die IBM-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen bemerkenswert stabil. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf konnte das Papier im vergangenen Monat um 5,43% zulegen. Am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 232,84 USD, was einem minimalen Rückgang von 0,08% zum Vortag entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Kurs damit nur 1,27% unter seinem 52-Wochen-Hoch liegt, was die anhaltende Stärke des Technologieriesen unterstreicht.

Positive Analystenstimmen

Kürzlich hat RBC Capital Markets seine Einschätzung zu IBM aktualisiert und das Kursziel von 211 USD auf einen höheren Wert angehoben. Die Analysten begründen dies mit der starken Prognose des Unternehmens und bestätigen ihr "Outperform"-Rating. Diese positive Einschätzung spiegelt das Vertrauen in IBMs strategische Ausrichtung und Wachstumspotenzial wider.

