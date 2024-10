Die Keywords Studios Aktie zeigt sich in den letzten Tagen stabil, trotz beeindruckender Jahresperformance. Mit einem Kurs von 29,20 EUR per 11. Oktober 2024 verzeichnet die Aktie eine Seitwärtsbewegung im Vergleich zum Vortag. Bemerkenswert ist jedoch der Jahresvergleich: In den letzten zwölf Monaten konnte das Papier um satte 73,81% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt das robuste Wachstum des irischen Unternehmens wider, das sich auf Dienstleistungen für die Videospielindustrie spezialisiert hat.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeichnen ein differenziertes Bild. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,24 für 2024 und einer Dividendenrendite von 0,16% für das laufende Jahr präsentiert sich Keywords Studios als solides Investment. Allerdings deutet das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 21,28 auf eine mögliche Überbewertung hin. Anleger sollten diese Kennzahlen im Auge behalten und die weitere Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgen.

