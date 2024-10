Auf Airbnb geht eine neue Betrugsmasche um, die euch nicht nur den Urlaub, sondern auch schlimmstenfalls euer Geld kosten kann. So fallt ihr nicht darauf herein. Aktuell gibt es eine neue Betrugsmasche auf Airbnb, die Nutzer von der Plattform weglockt und dazu bewegt, Geld an die Betrüger zu überweisen. Allerdings kann man die Masche relativ einfach erkennen, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Das geht so: Die Betrüger kontaktieren Airbnb-Nutzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...