Cannabis Aktie Tilray: Gemischte Zahlen. Sind Cannabis-Aktien unterbewertet & ein Investment wert?

Tilray ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem und freizeitlichem Cannabis spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2013, war Tilray eines der ersten Cannabis-Unternehmen, das an der US-amerikanischen Börse Nasdaq notiert wurde, was dem Unternehmen erhebliche Aufmerksamkeit verschaffte. Mit seiner Fokussierung auf innovative Forschung, hochwertige Produkte und die Erschließung neuer Märkte hat Tilray seitdem eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und zählt zu den global führenden Akteuren in der Cannabisbranche.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tilray mit seiner starken Marktposition, seinem breiten Produktportfolio und der weltweiten Expansion ein erhebliches Entwicklungspotenzial bietet. Die zunehmende Legalisierung von Cannabis in verschiedenen Ländern, die steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis und die Erschließung neuer Konsumsegmente machen Tilray zu einem Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, das in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürfte. Auch der Zukauf von Getränkemarken von Anheuser Busch ist positiv für das Gesamtportfolio, warf das Unternehmen jedoch im Bestreben, die Gewinnzone zu erreichen, noch einmal zurück.

Wir blicken auf die aktuellen Quartalszahlen, das Wachstum der einzelnen Sparten im Konzern und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

