Die Gesco AG, ein führendes Industrieunternehmen im deutschen Mittelstand, verzeichnete am 11. Oktober 2024 einen geringfügigen Kursrückgang an der Börse. Trotz dieser leichten Korrektur weist das Unternehmen weiterhin solide Finanzkennzahlen auf. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 139,7 Millionen Euro und 10 Millionen ausstehenden Aktien bleibt Gesco ein bedeutender Akteur in der Investitionsgüterindustrie. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 14,03 Euro, was eine moderate Steigerung von 0,72% im letzten Monat darstellt.

Dividende und Bewertungskennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Gesco eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,22% entspricht. Besonders bemerkenswert ist das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,83 für 2024, welches auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeuten könnte. Auch das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,35 unterstreicht die solide finanzielle Position des Unternehmens.

