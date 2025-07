Nach Darstellung von SMC-Research baut GESCO das Portfolio nach einer längeren Bereinigungsphase jetzt wieder aus und hat erstmals seit 2021 eine neue Basisbeteiligung erworben. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Schätzungen und das Kursziel leicht angehoben.

GESCO habe laut SMC-Research das Portfolio in den letzten Jahren optimiert, was mit mehreren Verkäufen einhergegangen sei. Nun schalte das Unternehmen wieder in den Expansionsmodus und habe erstmals seit 2021 eine neue Basisbeteiligung erworben. Mit der Eckart GmbH sei das Portfolio um eine kerngesunde Gesellschaft mit einer hohen Kompetenz bei hydraulischen Systemen, insbesondere bei Schwenkmotoren und Drehantrieben, verstärkt worden. Nach Einschätzung der Analysten passe das Unternehmen sehr gut zur Gruppe, die damit wieder an ihre Erfolgsgeschichte - den Kauf technologisch starker mittelständischer Unternehmen, bei denen perspektivisch die Nachfolgefrage anstehe - anknüpfe.

Die Analysten hatten in ihrem Modell bereits zuvor für 2025 hypothetisch den Kauf je einer Basis- und Add-on-Beteiligung unterstellt, daher führe die Transaktion nur zu geringem Anpassungsbedarf. Im laufenden Jahr dürfte der Umsatz- und EBIT-Beitrag aus Übernahmen etwas höher ausfallen als von den Analysten bislang unterstellt, was zu einer moderaten Anhebung ihrer Schätzungen geführt habe. Damit habe sich ihr Kursziel leicht von 33,00 auf 33,60 Euro erhöht. Die GESCO-Aktie sei damit deutlich unterbewertet, woraus die Analysten das unveränderte Urteil "Buy" ableiten.

