Die ServiceNow-Aktie zeigt sich weiterhin in einer starken Position am Markt. Barclays hat kürzlich seine Kaufempfehlung für den IT-Dienstleister bekräftigt und das Kursziel von 890 USD auf beachtliche 980 USD angehoben. Diese positive Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

Aktuelle Entwicklungen

In der jüngsten Trendauswertung vom 11. Oktober 2024 konnte ServiceNow seine Position im boerse.de-Aktienbrief Plus verbessern und stieg von Rang 49 auf einen höheren Platz. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 851,25 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,51% entspricht. Trotz dieses kleinen Rücksetzers verzeichnet die Aktie auf Jahressicht ein beeindruckendes Plus von 61,62%.

