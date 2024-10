Die Arbor Metals Aktie zeigt sich am 12. Oktober 2024 stabil bei 0,2745 EUR, unverändert zum Vortag. Trotz eines herausfordernden Jahres mit einem Rückgang von 83,66% konnte das Unternehmen in den letzten 30 Tagen ein Plus von 2,62% verzeichnen. Dies deutet auf eine leichte Erholung hin, obwohl die Aktie weiterhin 549,36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert.

Fokus auf Lithium-Projekte

Arbor Metals Corp. konzentriert sich derzeit auf vielversprechende Lithium-Projekte. Das Unternehmen ist am Lithiumprojekt Jarnet in Quebec beteiligt, das eine Fläche von etwa 3.759 Hektar umfasst, sowie am Lithiumprojekt Miller Crossing in Nevada mit 3.800 Acres. Diese strategische Ausrichtung könnte angesichts der wachsenden Nachfrage nach Lithium für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energiespeicher von Bedeutung sein.

