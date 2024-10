In der Schweiz finden Anleger sichere und ertragreiche Aktien. Welche Werte aktuell hohe Dividendenrenditen bieten und vom KGV her nicht allzu teuer sind. Sichere Schweizer Aktien mit hohen Dividenden Schweizer Aktien Eine aktuelle Auswertung zeigt, dass Schweizer-Aktien aktuell nicht sehr günstig sind, dass viele von ihnen aber eine sichere Performance und gute Dividenden aufweisen. So schaffte es etwa die Rückversicherung Swiss Re mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...