Die Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers Covestro durch den arabischen Ölkonzern Adnoc nimmt konkrete Formen an. Nach aktuellen Informationen bietet Adnoc 62 Euro je Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 11,7 Milliarden Euro entspricht. Der Übernahmeplan scheint in den Augen vieler Marktteilnehmer bereits beschlossene Sache zu sein, wobei die nächsten Schritte nun anstehen.

Aktionäre vor wichtiger Entscheidung

Für Covestro-Aktionäre stellt sich nun die entscheidende Frage, ob sie das Übernahmeangebot annehmen sollten. Der aktuelle Aktienkurs von 58,42 Euro (Stand: 12. Oktober 2024) liegt noch unter dem Angebotspreis, was auf ein gewisses Restrisiko hindeutet. Experten raten Anlegern, die Entwicklung genau zu beobachten und individuelle Anlagestrategien zu überdenken.

