Die Medtronic-Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin robust. Am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 81,65 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,18% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kleinen Schwankung konnte das Papier im Monatsverlauf um 0,99% zulegen und verzeichnet auf Jahressicht ein beachtliches Plus von 18,83%. Diese Performance unterstreicht die Attraktivität des Medizintechnikriesen für Anleger, die nach stabilen Werten im Gesundheitssektor suchen.

Solide Fundamentaldaten stützen Kurs

Die jüngsten Finanzkennzahlen von Medtronic untermauern die positive Entwicklung. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,21 für das laufende Jahr 2024 und einer erwarteten Dividendenrendite von 3,32% bietet die Aktie eine interessante Mischung aus Wachstum und Ertrag. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,49 liegt zwar über dem Branchendurchschnitt, spiegelt aber das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

