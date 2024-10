Experten: Das spricht für Meme-Coins und gegen Bitcoin

Kryptowährungen tendieren in den letzten 24 Stunden wieder fester. Während Bitcoin mit einem Kursplus von rund 2 Prozent über 63.000 US-Dollar steigt, gibt es bei ausgewählten Altcoins eine noch bessere Performance. Unter den besten Top 100 Kryptos befinden sich wieder einige Meme-Coins. So konnten First Neiro on Ethereum, Popcat oder Mog Coin in den letzten 24 Stunden um 15-20 Prozent an Wert zulegen.

Krypto Prognose: Meme-Coins statt Bitcoin?

Für die Analyse von Kryptos gibt es zahlreiche spezialisierte Tools. Google Trends ist derweil eine kostenlose Metrik, die das Suchvolumen bestimmter Begriffe auf Google analysiert und die Popularität von Suchanfragen im Zeitverlauf darstellt. Dieses nutzt relative Indizes, um das Interesse an einem Thema zu zeigen, wobei 100 den höchsten Wert und 0 den niedrigsten darstellt. Im Kryptomarkt hilft Google Trends, das öffentliche Interesse an bestimmten Coins oder Themen zu messen. Steigende Suchanfragen können auf wachsende Aufmerksamkeit und möglicherweise erhöhte Marktaktivitäten hinweisen, während ein Rückgang oft auf eine Abnahme des Interesses deutet.

Das Suchvolumen für Bitcoin auf Google hat in diesem Jahr laut dem folgenden Analysten Ki Young Ju einen Tiefpunkt erreicht. Dies offenbart eine zuletzt geringere allgemeine Aufmerksamkeit für die wertvollste Kryptowährung. Dies dürfte auch der monatelange Seitwärtsbewegung geschuldet sein.

Bitcoin Google search volume hit a yearly low. pic.twitter.com/k4B9KWjLWc - Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 12, 2024

Im Gegensatz dazu wird das Suchvolumen für Meme-Coins diesen Monat voraussichtlich ein Allzeithoch erreichen. Diese Entwicklung signalisiert eine wachsende Begeisterung und potenziell verstärkte Aktivitäten rund um diese Coins. Zuletzt wurde zunehmend ein Superzyklus für Meme-Coins diskutiert, der Momentum in das unterhaltsame Marktsegment zurückbrachte.

Memecoin Google search volume is expected to reach an all-time high this month. pic.twitter.com/ZOfsLFwGmH - Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 12, 2024

Auch wenn das Suchvolumen für Bitcoin aktuell ein Jahrestief erreicht hat, bedeutet dies wohl keineswegs, dass Bitcoin im Vergleich zu Meme-Coins schlechter abschneidet. Denn es ist wichtig, Google Trends in den richtigen Kontext zu setzen. Während das Interesse an Bitcoin vorübergehend geringer sein mag, liegt das absolute Suchvolumen immer noch deutlich über dem von Meme-Coins. Google Trends vergleicht nur den Verlauf eines Begriffs im Zeitverlauf und hier nicht zwischen verschiedenen Assets.

Ein niedrigeres Suchvolumen kann ferner antizyklische Investitionsmöglichkeiten aufzeigen, da geringes Interesse oft Phasen signalisiert, in denen unterbewertete Chancen entstehen. Im Gegensatz dazu könnte eben das sprunghaft steigende Interesse an Meme-Coins auf eine Überhitzung des Marktes hinweisen.

Krypto-Tipp: Crypto All-Stars verbindet erfolgreiche Meme-Coins

Das Projekt Crypto All-Stars zieht derweil zunehmend das Interesse von Anlegern auf sich und profitiert hier von der allgemeinen Stärke für Meme-Coins. Mit einem eingesammelten Kapital von über 2,25 Millionen US-Dollar hat sich das Konzept schnell etabliert. Ziel des Projekts ist es explizit, die beliebtesten Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu, Floki und weitere zusammenzuführen. Durch die Einführung eines zentralen Staking-Ökosystems sollen Halter von Meme-Coins die Möglichkeit erhalten, ihre Token an einem Ort zu verwalten und passives Einkommen zu generieren.

Meme-Coins haben seit einigen Jahren die Krypto-Landschaft geprägt, Crypto All-Stars möchte dieses Momentum nutzen. Doch im Gegensatz zu herkömmlichen Meme-Coins, die oft nur durch virale Marketingkampagnen bekannt werden, setzt dieses Projekt auf einen konkreten Mehrwert. Mit dem sogenannten MemeVault können Nutzer ihre Meme-Coins staken und dabei Belohnungen in Form von zusätzlichen Token erhalten. Das Ziel ist es, den Staking-Prozess so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Eine wichtige Rolle im neuen Ökosystem spielt auch der STARS-Token. Dieser Token fungiert nicht nur als native Währung des Systems, sondern ermöglicht auch zusätzliche Belohnungen. Nutzer, die STARS staken, können ihre Gewinne erheblich steigern, da der Token als Multiplikator dient. Das innovative Belohnungssystem verspricht hohe Renditen, wobei derzeit eine jährliche Staking-Rendite von 671 Prozent APY angeboten wird. Bis. Zu dreifache Belohnungen können Halter beim Staking von Meme-Coins erzielen.

Bereits über 17.000 Krypto-Enthusiasten folgen dem Projekt auf X (ehemals Twitter). Anleger können noch direkt über die Website am Presale teilnehmen und den STARS-Token erwerben, indem sie verschiedene Kryptowährungen oder Kreditkarten als Zahlungsmittel verwenden. Doch bereits in den nächsten 48 Stunden wird der Preis ein weiteres Mal steigen.

