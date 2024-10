In einer Welt, in der geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten dominieren, haben Gold und Silber in der vergangenen Woche gemischte Ergebnisse gezeigt. Während Gold mit einem leichten Anstieg von 0,18 % auf 2657 US-Dollar schloss, verzeichnete Silber einen Rückgang von 2,0 % auf 31,53 US-Dollar. In diesem Artikel analysieren wir die aktuellen Bewegungen und langfristigen Trends am Edelmetallmarkt, um zu verstehen, welche Kräfte diese wertvollen Ressourcen antreiben.Gold (TVC:GOLD) hat sich im Jahr 2024 als einer der besten Performer unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...