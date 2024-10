XRP Prognose: Neuer Ausbruch auf 0,60 $? Das spricht dafür

Mit einem deutlichen Kurssprung von rund 2 Prozent in den letzten 24 Stunden steigt Bitcoin über 63.000 US-Dollar, während XRP im gleichen Zeitraum nur um rund 1 Prozent steigt. Damit zeigt sich das altbekannte Bild - XRP wertet gegen Bitcoin ab. Relative Schwäche bleibt vorhanden. Dennoch gibt es andere Fundamentaldaten, die aufkommendes Momentum bei XRP zeigen könnten.

Gelingt also der Ausbruch aus der Range über 0,56 US-Dollar und eine erste Rallye über 0,60 US-Dollar, die bereits zweistellige Kursgewinne für XRP-Halter bedeuten würde.

Ripple-Wale werden wieder aktiver

In den letzten 48 Stunden haben Ripple-Wale mehr als 40 Millionen XRP gekauft, was auf ein wachsendes Interesse und eine erneut verstärkte Akkumulation hindeutet. Obwohl die Aktivität der Wale immer noch unter den historischen Höchstständen bleibt, zeigt dieser jüngste Anstieg eine Rückkehr des Vertrauens in XRP. So verweist der Analyst Ali Martinez in einem neuen X-Beitrag auf genau diesen Umstand.

Ripple whales have bought over 40 million $XRP in the past 48 hours! pic.twitter.com/o6TPGV2WiF - Ali (@ali_charts) October 12, 2024

Das aktuelle Verhalten könnte eben auch auf antizyklische Investitionen hinweisen, wobei größere Akteure möglicherweise auf zukünftige Preisbewegungen spekulieren. Wale antizipieren den nächsten Kursanstieg und eine neue Erholung, nachdem die Berufung durch die SEC gegen Ripple Labs dem Kurs fast alle Gewinne kostete. Nun könnte nach einer Neubewertung von XRP die nächste Erholung bevorstehen, wenn es nach den XRP-Walen geht.

Ripple Alternative: Ist FLOCK 2024 besser als XRP?

Meme-Coins erfreuen sich auch 2024 großer Beliebtheit und zeigen zweifelsfrei mehr Stärke als XRP. Dennoch gibt es im Marktsegment auch Herausforderungen. Viele Anleger geraten in betrügerische Projekte, die von zentralisierten Teams kontrolliert werden. Diese Initiativen nutzen mitunter die Markteuphorie, um Anleger zu täuschen und bevorzugen dabei ihre eigenen Interessen. Ein weiteres Problem besteht in der fehlenden Mitbestimmung durch die Community, was das Vertrauen in einige Projekte schwächt. Genau hier setzt Flockerz an. Denn Flockerz ist ein innovatives Meme-Coin-Projekt, das diese Schwachstellen beseitigen möchte.

Flockerz verfolgt ausdrücklich das Ziel, durch Dezentralisierung und ein starkes Gemeinschaftsmodell ein vertrauenswürdiges Umfeld zu schaffen. Das Herzstück des Projekts ist die dezentrale autonome Organisation (DAO) "Flocktopia". In dieser Struktur haben Token-Besitzer die Möglichkeit, aktiv an wichtigen Entscheidungen teilzunehmen und Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Das innovative "Vote-to-Earn"-System belohnt diese Mitbestimmung. Dadurch stärkt Flockerz nicht nur die Dezentralisierung, sondern schafft auch Anreize für eine engagierte Community.

Das System funktioniert ganz einfach: Token-Halter können über zentrale Themen abstimmen, sei es die Einführung neuer Funktionen, Token-Verbrennungen oder Marketingstrategien. Je mehr FLOCK-Token ein Nutzer hält, desto stärker ist sein Stimmgewicht. Besonders interessant ist dabei natürlich, dass durch die Abstimmungen zusätzliche FLOCK Token als Belohnung verteilt werden.

Noch im Oktober 2024 können Anleger FLOCK im Presale erwerben, wobei der Kauf einfach über die Webseite erfolgt. Zahlungsmethoden wie ETH, USDT und BNB werden unterstützt, ebenso ist eine Kreditkartenzahlung möglich. Aktuell liegt die Staking-Rendite noch bei über 2600 Prozent APY. Doch in rund 24 Stunden wird der Preis für FLOCK erneut angehoben.

