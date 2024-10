Die AGC Inc. Aktie zeigt sich in den letzten Wochen bemerkenswert stabil. Zum Handelsschluss am 12. Oktober 2024 notierte sie bei 29,00 EUR, was einem Monatszuwachs von 3,94% entspricht. Trotz der anhaltenden globalen Wirtschaftsunsicherheiten konnte der japanische Glashersteller seine Position am Markt behaupten. Die Diversifizierung des Unternehmens in den Bereichen Glas, Elektronik und Chemikalien scheint sich auszuzahlen und trägt zur Widerstandsfähigkeit des Aktienkurses bei.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist die attraktive Bewertung der AGC-Aktie. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,54 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,03 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Zusätzlich lockt eine prognostizierte Dividendenrendite von 2,01% für das Geschäftsjahr 2024 potenzielle Anleger an. Diese Zahlen unterstreichen die solide finanzielle Position des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

