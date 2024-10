Der Meme-Coin auf den S&P 500: SPX6900 explodiert!

Der "Uptober" scheint in den letzten Tagen nach einem etwas holprigen Start mit voller Macht auf den Kryptomarkt hereinzubrechen. Derzeit sind es vor allem Meme-Coins, die mit explosiven Kursbewegungen von sich reden machen. Und diese treten häufig in Serien von mehreren Tagen hintereinander auf.

Ein Beispiel dafür ist der Community-getriebene Meme-Coin auf den amerikanischen Aktienindex S&P 500. Dieser nennt sich SPX6900 ($SPX). Der Coin scheint derzeit jeden Tag weiter zu explodieren und ein Ende ist bislang nicht in Sicht!

(Der Meme-Coin auf den S&P 500 macht derzeit täglich hohe Kursgewinne und explodiert regelrecht! - Quelle: coinmarketcap.com)

$SPX erzielt eine unglaubliche Kursentwicklung!

Im Gegensatz zu seinem Vorbild aus dem Aktienmarkt folgt der Meme-Coin SPX6900 keinen fundamentalen Indikatoren. Er wird also hauptsächlich von seiner Community gepusht und den jetzt einsteigenden Walen. Und die Gewinne, die der Coin ermöglicht, sind derzeit unglaublich. So wurde erst vor Kurzem berichtet, ein Trader habe mit dem Coin 23 Mio. US-Dollar an Gewinn erzielt. Das ist der unglaublichen Kursentwicklung von $SPX geschuldet. Diese ist nicht nur in den letzten 24 Stunden mit über 50 Prozent sagenhaft hoch, sondern der Tag reiht sich lediglich in eine Phase explosiver Kursgewinne ein.

($SPX erzielt seit dem 12. September beinahe 6.400 Prozent Gewinn - Quelle: Tradingview.com)

Der Coin wurde eigentlich schon am 14. August 2023 auf den Markt gebracht, bewegte sich aber über ein Jahr lang mehr oder weniger seitwärts. Doch vor 4 Wochen ist eine unglaubliche Bewegung eingetreten. Plötzlich und unvorhergesehen explodierte der Coin, getrieben durch seine Community und dem folgenden Einstieg von Walen um unglaubliche 6.400 Prozent!

Obwohl die Bewegung schier unglaublich aussieht und auch die Marktkapitalisierung mit beinahe 800 Mio. US-Dollar praktisch explodiert ist, sollten Anleger bei $SPX extrem vorsichtig sein. Der Coin ist ohnehin für seine hohe Volatilität bekannt. Außerdem ist er eine steile Rallye ohne Rücksetzer durchlaufen. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur ist also sehr hoch. Anleger sollten diese wohl besser abwarten, ehe sie einen Einstieg in Erwägung ziehen. Doch abseits von SPX6900 gibt es derzeit auch einige andere Coins mit der Chance auf eine solche Kursexplosion.

Ist dieser Coin der nächste SPX6900?

Wie man an $SPX sieht, ist eine starke Community einer der Hauptfaktoren für einen Coin, der explodiert. Und genau so ein Coin mit so einer Community ist Pepe Unchained ($PEPU). Denn ebenso wie $SPX hat $PEPU eine enorme Reichweite aufgebaut. Unglaubliche 57.000 Anleger folgen der Entwicklung des Coins, und die Anhängerschaft von $PEPU scheint derzeit regelrecht zu explodieren. Da man an $SPX sieht, was eine starke Anhängerschaft ausmachen kann, ist das ein klares Zeichen dafür, dass $PEPU im besten Fall eine ähnlich starke Kursentwicklung erzielen könnte.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

(Mit beinahe 48.000 Followern allein auf X hat $PEPU bereits eine unglaubliche Anhängerschaft - Quelle: X-Account von Pepe Unchained)

Neben der großen Community hat $PEPU aber noch andere große Vorteile. Vor allem gegenüber $SPX. Denn während $SPX auf der alten und bei Transaktionen teuren Ethereum-Blockchain gelauncht wurde, besitzt Pepe Unchained ganz einfach seine eigene Blockchain.

Die PEPU-Chain ist als Layer 2 für Ethereum etwa 100x schneller und spürbar günstiger bei Transaktionen, was zu einem hohen Handelsvolumen und so ebenfalls zu einem explosiven Kursanstieg führen könnte. $PEPU hat also hervorragende Chancen, die nächste große Geschichte nach $SPX am Kryptomarkt zu werden. Anleger, die dabei sein wollen, haben noch für kurze Zeit die Gelegenheit, die Token günstig im Presale zu kaufen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.