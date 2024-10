BlackRock verkauft Bitcoins und kauft dafür Ethereum!

Der Kryptomarkt ist auf der Erfolgsspur zurück. Die Tagesbewegungen und vor allem die Tagesgewinne der einzelnen Coins werden wieder größer. Der Bitcoin ($BTC) allein hat seit seiner Umkehrkerze am 10. Oktober über 7 Prozent Gewinn eingefahren.

Bei Ethereum ($ETH) sieht es zwar nicht ganz so gut aus, aber mit fast 6 Prozent Gewinn scheint auch die zweitgrößte Kryptowährung langsam aber sicher wieder an Boden zu gewinnen. Und während sich der Kurs langsam stabilisiert, zeigen die Wallet-Transaktionen von BlackRock etwas höchst interessantes auf!

(Der Kurs von Ethereum scheint sich wieder etwas freundlicher zu bewegen - Quelle: Tradingview.com)

BlackRock kauft insgesamt 7.574 $ETH

Das Schöne an der Blockchain-Technologie ist ihre absolute Transparenz. Jede Transaktion kann eingesehen werden. Auch die von großen institutionellen Investoren wie etwa dem Finanzkonzern und Bitcoin-ETF-Emittenten BlackRock. Und der Blick, den Lookonchain auf die Wallet des Finanzgiganten geworfen hat, zeigt ein äußerst interessantes Bild.

Wie aktuelle Daten zeigen, hat BlackRock aktuell 182 $BTC verkauft. Trotz eines Werts von 11,34 Mio. US-Dollar ist das aber eine geringe Summe im Vergleich zu den 369.640 $BTC, die sie noch halten und deren Wert bei 23,02 Mrd. US-Dollar liegt. Interessant ist jedoch, dass BlackRock im selben Zug 7.574 $ETH gekauft hat.

Diese entsprechen etwa 18,52 Mio. US-Dollar und kommen zu den 414.168 $ETH (1,01 Mrd. US-Dollar) hinzu, die BlackRock ohnehin hält. Die Umschichtung der Bestände bringt manche Anleger dazu, zu glauben, BlackRock gehe von einer stärkeren Kursentwicklung bei Ethereum als im Bitcoin aus. Der wahre Grund liegt aber woanders, doch auch der könnte den Ethereum-Kurs nach oben steigen lassen.

Der Grund für die Transaktionen

Der Grund für die Käufe von Ethereum liegt in den Ethereum-ETFs. Diese waren für die meisten Anleger zwar bislang eine Enttäuschung, doch das könnte sich bald ändern. Ein Blick auf die Zu- und Abflüsse zeigt nämlich, dass der Ethereum-ETF von BlackRock, also der iShares Ethereum Trust ($ETHA) der Grund dafür ist. Dieser hat seit dem 23. September an keinem einzigen Tag Abflüsse verzeichnen müssen!

Selbst wenn die Gesamtstatistik an einem Tag negativ war, dann war das von anderen ETFs bedingt. Aber der $ETHA blieb jeden Tag entweder auf null oder erzielte Zuflüsse. Auch wenn es von Finfluencern immer wieder anders vermittelt wird, kauft BlackRock die Coins nie in seinem eigenen Interesse, sondern immer im Auftrag der Kunden. Investiert ein Kunde in den Ethereum ETF, kauft BlackRock $ETH, um diesen abzusichern. Verkauft ein Kunde Bitcoin ETF-Anteile, verkauft BlackRock Bitcoin. Das ist auch der Grund für die jüngsten Transaktionen.

Dass die Ethereum ETFs nun ins Laufen kommen, ist ein sehr positives Zeichen für den Markt. Trotz des für viele Anleger unglaublich enttäuschenden Starts ist unter Experten unumstritten, dass die börsengehandelten Fonds irgendwann ebenso wie die bei Bitcoin zu Kurssteigerungen führen werden. Das könnte den Kurs von Ethereum stark nach oben treiben und ebenso von vielen anderen Token, die das Ethereum-Ökosystem erweitern.

Wird dieser Coin vom Ethereum Erfolg profitieren?

Mittlerweile gibt es eine Fülle von Layer-2-Lösungen für Ethereum. Erst in dieser Woche hat die dezentrale Kryptobörse Uniswap angekündigt, mit der Unichain eine neue Layer 2 auf den Markt zu bringen, woraufhin der $UNI-Kurs explodiert ist. Nun ist es vor allem Pepe Unchained ($PEPU), der für Aufsehen sorgt, da es sich hier um den ersten Meme Coin handelt, der ebenfalls eine eigene Layer 2 auf den Markt bringt.

Pepe Unchained hat also eine eigene Blockchain, was zahlreiche Möglichkeiten und enormes Kurspotenzial mit sich bringt. So ist die PEPU-Chain 100x so schnell wie die Ethereum-Blockchain und bei den Transaktionen deutlich günstiger. Damit dürfte $PEPU nach seinem ICO nicht nur ein hohes Handelsvolumen erreichen und eine starke Kursentwicklung erzielen, sondern es gibt noch weitere Vorteile.

(Die Blockchain von $PEPU ist unglaublich effizient, weshalb der Coin im ICO regelrecht explodiert - Quelle: pepeunchained.com)

Die hohe Effizienz könnte schon bald nach dem Launch der PEPU-Chain dazu führen, dass sie von anderen Entwicklern adaptiert wird. Damit könnte ein komplettes $PEPU-Ökosystem entstehen, was wahrscheinlich dafür sorgen würde, dass auch der Kurs der Token explodiert. Schaut man sich die Top 50 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, findet man dort in erster Linie Projekte, die eine eigene Blockchain mitbringen, sodass man auch $PEPU bald in diesem Ranking finden könnte.

Derzeit befindet sich der Coin noch im ICO, was für Anleger bedeutet, dass sie zu einem günstigen Fixpreis einsteigen können. Diese Chance nutzen auch viele Anleger täglich. Denn $PEPU wächst derzeit rasant an. Insgesamt ist der Coin schon auf beinahe 19 Mio. US-Dollar explodiert! Allerdings dürfte das nur ein Bruchteil der Nachfrage nach dem Börsenstart sein. Für Anleger könnte $PEPU also eine einmalige Gelegenheit für hohe Renditen sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.