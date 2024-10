SIAL Innovation ist eine global tätige Beobachtungsstelle für Nahrungsmittel, die gemeinsam mit ihrem Partner ProtéinesXTC arbeitet. Sie sehen tausende von Bewerbungen durch, die im Abstand von zwei Jahren von den Ausstellern der Show eingereicht werden.

Über SIAL Innovation, zeichnet SIAL Paris diese Innovationen mit ungefähr zwanzig themenbasierten Preisen aus, die nach Kategorien verliehen werden (Milchprodukte, Meeresfrüchte, Tiefkühlprodukte, usw.). Darüber hinaus gibt es spezielle Auszeichnungen, zum Beispiel die Own the Change (CSR)-Preise , die Start-up-Preise oder die Public's Choice-Preise. Im Umfeld der SIAL Paris finden dann vor und während der Show Abstimmungen über die eingereichten Vorschläge statt. In diesem Jahr wurden neue Sonderpreise eingeführt, wie zum Beispiel die Top 3 Countries-Preise für diejenigen Länder, die die innovativsten Produkte angeboten haben, oder die Africa-Preise SIAL Paris ist ein Trendsetter und bietet den Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Zukunft der globalen Nahrungsmittel durch einen gesonderten Bereich, wo eine Auswahl der SIAL Innovation-Produkte ausgestellt wird.

2024 MEHR INNOVATION

Qualität und Quantität: die SIAL Innovation 2024 Awards beweisen die Anpassungsfähigkeit und die Dynamik der Nahrungsmittelbranche.

Nach den jüngsten Krisen wie der Covid-19-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und der steigenden Inflation hat sich der Fokus der Innovation auf Komfort anstatt Gesundheit, Natur und ethische Themen verlagert.

"Nachhaltiges Vergnügen" ist nun angesagt, wobei Umwelt und Wellness mit einem leichteren Touch verbunden werden. Diese Herausforderung haben zahlreiche Akteure im Markt angenommen, was mehr als 2.000 neue Produkte beweisen, die auf der SIAL Innovation präsentiert wurden. Sie kündigen eine umweltfreundlichere, angenehme Zukunft an.

FEIER ANLÄSSLICH DER PREISVERLEIHUNG SIAL INNOVATION

Die mit Spannung erwarteten SIAL Innovation Gold-, Silber und Bronze-Preise sowie die Public's Choice und die Top 3 Countries-Preise werden während der Feier anlässlich der Preisverleihung bekannt gegeben, ein Event der Show, das Sie nicht verpassen sollten!

Samstag, 19. Oktober 2024 von 16:00 bis 18:00 Uhr

SIAL Talks-Bühne HALLE 5A.

APPETIT AUF INNOVATION

Erstmals haben die Besucher der Show die Gelegenheit, ausgesuchte Produkte der SIAL Innovation in einem neuen Bereich namens SIAL Taste zu probieren. Während der Show werden 15-minütige Unterbrechungen für die Verkostung eingelegt. Offen für alle, ohne Reservierung.

Über SIAL Paris

SIAL Paris, organisiert von Comexposium, ist die größte Nahrungsmittelmesse der Welt. Mehr als 7.500 Aussteller nehmen teil, die Anzahl der ausgestellten Produkte beträgt 400.000. Das Event ist Teil des SIAL Network, dem größten Netzwerk der Welt von Messen für Nahrungsmittelprodukte und Getränke. Auf elf regelmäßig stattfindenden Messen treffen sich 17.000 Aussteller mit 700.000 Fachbesuchern aus mehr als 200 Ländern. Die nächste SIAL Paris findet vom 19. bis 23. Oktober 2024 in Paris Nord Villepinte statt. www.sialparis.com

