Die Kudelski-Aktie verzeichnete am Freitagvormittag einen Anstieg von 3,4 Prozent auf 1,38 CHF an der SIX Swiss Exchange. Dieser Zuwachs erfolgt trotz der herausfordernden finanziellen Lage des Unternehmens. Der Technologiekonzern, bekannt für seine digitalen Sicherheitssysteme, musste im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 29,4 Millionen Euro hinnehmen. Dennoch zeigt sich die Aktie widerstandsfähig und liegt aktuell 44,02 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 74,3 Millionen Euro bleibt Kudelski ein bedeutender Akteur im Bereich der Zugangskontrollen und des Rechtemanagements. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,10 deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin, während das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis die derzeitigen Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.

